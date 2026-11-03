Gjykatësja Chutkan bllokon përkohësisht administratën Trump: nuk mund t’u dërgojë shteteve listat e votuesve të dyshuar si joshtetas
Një gjykatëse federale në Uashington ndaloi të hënën Departamentin e Drejtësisë dhe Departamentin e Sigurisë Kombëtare t'u kërkojnë zyrtarëve shtetërorë të zgjedhjeve të veçojnë ose të mos numërojnë fletëvotimet e personave në listat e administratës, vetëm një ditë para zgjedhjeve të mesit të mandatit.
Një gjykatëse federale amerikane bllokoi përkohësisht të hënën administratën e presidentit Donald Trump nga zbatimi i planit të saj për votuesit që ajo i dyshon si joshtetas, plan që kritikët thonë se rrezikon t’u heqë të drejtën e votës votuesve të ligjshëm dhe cenon autoritetin e shteteve mbi zgjedhjet, siç njofton Reuters.
Gjykatësja e qarkut Tanya Chutkan u ndaloi Departamentit të Drejtësisë dhe Departamentit të Sigurisë Kombëtare t’u dërgojnë shteteve lista të votuesve të regjistruar që administrata thotë se mund të mos jenë shtetas, si dhe t’u kërkojnë zyrtarëve shtetërorë të zgjedhjeve t’i veçojnë fletëvotimet e këtyre votuesve ose të mos i numërojnë derisa të provohet shtetësia.
Vendimi është goditja e fundit gjyqësore në një seri pengesash ligjore për përpjekjet e Trump për të ushtruar kontroll federal mbi administrimin e zgjedhjeve, në prag të zgjedhjeve të mesit të mandatit të 3 nëntorit, ku republikanët e tij luftojnë për të mbajtur shumicën në të dy dhomat e Kongresit. Gjatë muajit të kaluar, administrata kishte shtuar presionin ndaj zyrtarëve zgjedhorë për votimin e pretenduar të joshtetasve, duke u dërguar letra zyrtarëve në Kaliforni dhe në shtetin Uashington me kërkesën të mos numëronin asnjë fletëvotim nga personat në listat e saj.
Padinë e kishin ngritur mbrojtës të të drejtave të votimit dhe të privatësisë, të cilët kërkuan nga Chutkan të ndalonte përkohësisht dërgimin e listave dhe kërkesat e tilla, duke pretenduar se administrata shkel Aktin e Privatësisë të vitit 1974, që kufizon mundësinë e qeverisë federale për të zbuluar të dhëna të ndjeshme private. Departamenti i Drejtësisë, në një parashtrim gjyqësor të së shtunës, tha se letrat për Kaliforninë dhe Uashingtonin ishin pjesë e përpjekjes për të zbatuar ligjin federal që ndalon votimin e joshtetasve dhe nuk përbënin një politikë të veçantë që mund të shqyrtohet nga një gjykatë federale.
Chutkan, e emëruar nga ish-presidenti demokrat Barack Obama dhe me seli në Uashington, tha se të dhënat e administratës mund të mos jenë të besueshme, çka do të thotë se ekziston rreziku që votuesve të regjistruar ligjërisht t’u hiqet e drejta e votës. Votimi nga joshtetasit është i paligjshëm dhe, sipas Reuters, të gjitha provat e disponueshme tregojnë se është jashtëzakonisht i rrallë; zgjedhjet në SHBA administrohen nga shtetet.
Vendimi vjen pas një sërë zhvillimesh të tjera gjyqësore mbi të njëjtën fushatë presioni: më herët gjatë javës një gjykatës federal në Los Angeles refuzoi kërkesën e Departamentit të Drejtësisë për të urdhëruar Kaliforninë të veçonte përkohësisht fletëvotimet e dërguara me postë nga më shumë se 20 mijë votues të regjistruar që administrata i konsideron me gjasë joshtetas, një gjykatë apeli refuzoi të premten kërkesën urgjente të departamentit në pritje të apelit, dhe po të premten një gjykatës federal në San Francisko urdhëroi Departamentin e Drejtësisë të ndalonte kërcënimet për ndjekje penale ndaj zyrtarëve shtetërorë dhe lokalë të zgjedhjeve që nuk zbatojnë kërkesat e administratës.
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