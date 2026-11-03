Aksionet aziatike bien në hapjen e së martës para votimit në SHBA, nafta qetësohet pas rënies së fortë të së hënës
Investitorët në Azi e nisën ditën e zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara me kujdes: indeksi MSCI i rajonit ra me 0,9%, Koreja e Jugut udhëhoqi rëniet, ndërsa nafta u stabilizua pas rënies prej më shumë se 7% të së hënës.
Aksionet aziatike u tërhoqën në fillim të tregtimit të së martës, me investitorët në tension para nisjes së votimit në zgjedhjet e mesit të mandatit në Shtetet e Bashkuara, siç njofton Reuters. Indeksi më i gjerë MSCI i aksioneve të Azisë-Paqësorit jashtë Japonisë ra me 0,9%, i udhëhequr nga rënia deri në 3,8% e aksioneve koreane, ndërsa kontratat e ardhshme e-mini të S&P 500 u ngjitën lehtë me 0,1% dhe tregjet japoneze ishin të mbyllura për festë. Në Tajvan aksionet ranë me 1,3%, ndërsa indeksi Hang Seng i Hong Kongut u ngjit me 0,3% dhe aksionet australiane me 0,1%.
“E marta nuk do të jetë asgjë më shumë se sa dita para një dite shumë më të madhe”, shkruan analistët e ING në një notë, sipas Reuters, duke shtuar se nesër tregu do të ketë udhëzime si për pasojat e zgjedhjeve të mesit të mandatit, ashtu edhe për njoftimin tremujor të rifinancimit të Departamentit të Thesarit. Rendimenti i obligacionit 10-vjeçar amerikan u ngjit me 2,1 pikë bazë, në 4,913%. Gjatë natës, aksionet në Wall Street u mbyllën lehtë në rënie, me S&P 500 që humbi 0,5%, ndërsa rezultatet e sektorit të teknologjisë rënduan besimin e investitorëve, edhe pse të dhënat treguan se aktiviteti prodhues në SHBA u përshpejtua në tetor.
Aksionet e Apple i zgjatën humbjet, duke rënë me 2,8% në tregtimin pas mbylljes, pasi prodhuesi i iPhone parashikoi të hënën marzhe bruto më të ulëta për tremujorin vendimtar të festave, duke përmendur rritjen e kostove të çipave të memories, dhe parashikoi rritje të të ardhurave nga shërbimet dukshëm nën pritjet e Wall Street, siç njofton Reuters.
Sondazhet i favorizojnë demokratët për marrjen e Dhomës së Përfaqësuesve, ndërsa gara për Senatin mbetet shumë e ngushtë për t’u parashikuar. Sitet e tregjeve të parashikimit Polymarket dhe Kalshi i japin aktualisht rreth 75% probabilitet mundësisë që demokratët të kontrollojnë Senatin. “Tregjet e parashikimit nënkuptojnë gjasën më të madhe të një fitoreje të plotë demokrate, por diferencat në sondazhe mbeten gjerësisht të krahasueshme me zgjedhjet e mesit të mandatit të vitit 2018, kur demokratët fituan bindshëm Dhomën, por republikanët mbajtën Senatin”, shkruan analistët e MUFG, duke paralajmëruar se surpriza zgjedhore e Brazilit kujton se këto tregje mund t’i vlerësojnë gabim rreziqet politike.
Nafta u qetësua pas rënies së fortë: Brent-i tregtohej së fundi me -0,1%, në 104,72 dollarë për fuçi, pasi të hënën çmimet e naftës ranë me më shumë se 7%, kur bisedimet mes zyrtarëve iranianë dhe atyre të Katarit nxitën shpresat për fundin e luftës së SHBA-së dhe Izraelit me Iranin, siç njofton Reuters. Indeksi i dollarit amerikan u ngjit me 0,1%, në 101,81, duke u rikuperuar nga niveli më i ulët njëmujor, ndërsa dollari australian qëndroi në 0,70 dollarë para vendimit të Bankës së Rezervës së Australisë, ku pritet gjerësisht një rritje e normës bazë me 25 pikë bazë, në 4,85%. Kriptomonedhat mbetën të paqëndrueshme pas sulmit kibernetik ndaj Binance javën e kaluar, nga i cili klientët tërhoqën neto 4,72 miliardë dollarë; Bitcoin u ngjit me 0,5%, në 77.112,18 dollarë, ndërsa ether ra lehtë me 0,1%, në 2.253,59 dollarë.
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