Kamala Harris mbështet demokratin Jamie Davis në garën për Senatin në Luiziana, një ditë para zgjedhjeve
Ish-nënpresidentja Kamala Harris do të mbështesë këtë mbrëmje kandidatin demokrat për Senatin në Luiziana, Jamie Davis, në një garë që konsiderohej e sigurt për republikanët, por që sondazhi i vetëm publik e tregon të barabartë, ndërsa presidenti Donald Trump do të mbajë po këtë mbrëmje një tele-miting për kandidaten republikane Julia Letlow.
Ish-nënpresidentja Kamala Harris do të mbështesë këtë mbrëmje kandidatin demokrat për Senatin në Luiziana, Jamie Davis, siç njofton Wall Street Journal. Në postimin e saj në rrjetet sociale, Harris e përshkruan Davis, një fermer, si “një luftëtar” që “do të shkojë në Uashington dhe do të përballet me administratën presidenciale më të pandjeshme, të korruptuar dhe të paaftë që kemi parë ndonjëherë”.
Mbështetja vjen vetëm një ditë para zgjedhjeve të mesit të mandatit të 3 nëntorit, që do të vendosin kontrollin e Kongresit për dy vitet e fundit të mandatit të presidentit Donald Trump. Sipas Wall Street Journal, gara e Luizianës ishte konsideruar gjerësisht e sigurt për republikanët dhe kishte tërhequr pak vëmendje kombëtare, por muajt e fundit është ngushtuar ndjeshëm.
Nga ana tjetër, presidenti Trump do të mbajë po këtë mbrëmje të hënën një tele-miting virtual në mbështetje të kandidates republikane, deputetes Julia Letlow, të cilën ai e ka quajtur “një yll i madh” që “ka dhënë gjithmonë rezultate për Luizianën”, siç njofton Wall Street Journal.
Sondazhi i vetëm publik për garën, i lidhur ose i sponsorizuar nga fushata e Davis, është ai i Lincoln Park Strategies, i kryer nga 29 deri më 31 tetor dhe i publikuar nga Partia Demokratike e Luizianës: ai i nxjerr Davis dhe Letlow të barabartë, me nga 47% secili. Megjithatë, Cook Political Report e rendit ende garën si “solidisht republikane”. Një zëdhënëse e fushatës së Letlow tha se ajo do të fitojë “sepse ka një histori të provuar rezultatesh reale për Luizianën”.
Një demokrat nuk ka mbajtur një vend në Senat nga Luiziana prej më shumë se një dekade, ndërsa në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024, 60,2% e votuesve të shtetit mbështetën Trump.
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