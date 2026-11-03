Prodhuesit e automjeteve mbështesin administratën Trump në betejën gjyqësore për uljen e standardeve të ekonomisë së karburantit
Prodhuesit më të mëdhenj të automjeteve në botë i dolën në krah të hënën administratës së presidentit Donald Trump në betejën gjyqësore për standardet shumë më të ulëta të ekonomisë së karburantit, duke depozituar një parashtresë në Gjykatën e Apelit të Qarkut të Parë të SHBA-së, siç njofton Reuters. Aleanca për Inovacionin Automobilistik, që përfaqëson General Motors, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Ford, Stellantis dhe kompani të tjera, mbështeti administratën kundër padisë së ngritur nga Kalifornia, Nju Jorku dhe rreth dy duzina shtetesh, qytetesh e qarqesh.
Departamenti i Transportit po finalizon standardin e ri, që parashikon një ekonomi mesatare karburanti prej 34,9 miljesh për galon (rreth 14,7 kilometra për litër) për të gjithë flotën deri në vitin 2031 — një ulje e ndjeshme nga 50,4 miljet për galon (rreth 21,4 kilometra për litër) që ishin miratuar nën administratën e ish-presidentit Joe Biden në vitin 2024.
“Prodhuesit e automjeteve kërkojnë siguri dhe qëndrueshmëri në standarde”, deklaroi aleanca, duke paralajmëruar se lënia mënjanë e standardeve do të rrezikonte planifikimin e investimeve kapitale, zhvillimin e produkteve dhe vërtetimin e performancës për qindra modele të reja automjetesh të destinuara për tregun amerikan.
Shtetet paditëse argumentojnë se administrata ka shpërfillur miliona automjete elektrike, gjë që ka çuar në një analizë të metë dhe të shtrembëruar në mënyrë dramatike të nivelit “maksimalisht të realizueshëm”; aleanca i kërkoi gjykatës t’i rrëzojë këto argumente. Ndërkohë, një koalicion organizatash mjedisore dhe të mbrojtjes së konsumatorit ka ngritur një padi më vete kundër rregullave të reja.
Sipas shifrave të Departamentit të Transportit, rregullat e reja ulin koston e përmbushjes së standardeve me rreth 1.289 dollarë për automjet, por rrisin kostot e karburantit me më shumë se 1.600 dollarë gjatë jetës së automjetit; konsumi i benzinës në SHBA deri në vitin 2050 do të rritej me 4,6 për qind, rreth 121 miliardë galonë më shumë krahasuar me rregullat e Bidenit, ndërsa shitjet e automjeteve të reja do të merrnin shtysë. Mbështetje depozitoi edhe Instituti Amerikan i Naftës, sipas të cilit standardet “nuk duhet t’i detyrojnë konsumatorët të blejnë automjete që konsumojnë më pak karburant sesa do të zgjidhnin vetë”.
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