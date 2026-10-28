Goditje ajrore në Mocha dhe Harf Sufyan në Jemen, raportojnë mediat e lidhura me Huthi-t
Mediat e lidhura me Huthi-t raportuan një seri goditjesh ajrore në qytetin portual Mocha në Detin e Kuq dhe në distriktin Harf Sufyan të provincës Amran, në një tjetër përshkallëzim të luftimeve në Jemen.
Mediat e lidhura me lëvizjen Huthi raportuan një seri goditjesh ajrore në Jemen, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj live të luftës SHBA–Iran.
Sipas këtyre raportimeve, katër goditje ajrore shënjestruan ndërtesën e administratës së sigurisë në zonën e sigurisë së qytetit portual Mocha, në bregun e Detit të Kuq, ndërsa shtatë goditje të tjera shënjestruan distriktin Harf Sufyan, në provincën Amran në veri të vendit.
Në raportimet e transmetuara nuk specifikohet se kush i kreu goditjet dhe nuk jepen të dhëna për viktima apo dëme. Pretendimet e mediave të lidhura me Huthi-t nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur.
Mocha, port strategjik pranë ngushticës Bab al-Mandeb, mbetet një nga vatrat kryesore të luftimeve të javëve të fundit mes forcave qeveritare jemenase dhe luftëtarëve Huthi, ndërsa përplasjet në Jemen janë përshkallëzuar paralelisht me sulmet e Huthi-ve ndaj objektivave në Arabinë Saudite dhe me tensionet e luftës SHBA–Iran në rajon.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.