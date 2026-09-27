Kanada mposht Kilin 1-0 dhe nis ciklin e Botërorit 2030
Kanada hapi ciklin e kualifikimeve për Botërorin 2030 me fitore 1-0 ndaj Kilit në BMO Field të Toronto FC. Golin e vetëm të ndeshjes e shënoi Jonathan David në minutën e 12-të, duke dërguar në rrjetë një rikthim pas një pritjeje të jashtëzakonshme të portierit kilian Lawrence Vigouroux, i cili kishte mohuar më parë një gjuajtje nga një distancë shumë e afërt e Cyle Larin.
Siç raporton mlssoccer, Kili mbeti me 10 lojtarë në minutën e 36-të, kur Lucas Cepeda u ndëshkua me karton të kuq të drejtpërdrejtë për një këmbë të ngritur që shkaktoi gjakderdhje te Richie Laryea. Pesë minuta pas fillimit të pjesës së dytë, Gabriel Suazo mori kartonin e dytë dhe u përjashtua, duke lënë La Roja-n me nëntë lojtarë dhe duke vështirësuar ndjeshëm mundësitë e tyre për të rikthyer rezultatin.
Kanada tani i drejton sytë te ndeshja e radhës kundër Perusë, që do të luhet në Stade Saputo të CF Montréal të shtunën e ardhshme. Ky miqësor do t’i shërbejë skuadrës për të vazhduar përgatitjet në këtë fazë të hershme të ciklit për Botërorin 2030.
Detajet kryesore të takimit, përfshirë golin e Jonathan David dhe ndëshkimet disiplinore ndaj Kilit, janë përmendur edhe nga mlssoccer.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.