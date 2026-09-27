Jon Watts, regjisori i “Spider-Man”-it, merr në dorë trilogjinë e re të “Star Wars” — pritet të jetë “Episode X”
Regjisori i trilogjisë së Tom Holland-it për “Spider-Man” do të drejtojë filmin e parë të trilogjisë së re të shkruar nga Simon Kinberg, që pritet të vazhdojë sagën Skywalker pas “The Rise of Skywalker” — me Rey-n e Daisy Ridley-t që rikthehet në një rol.
Regjisori Jon Watts, njeriu që i dha jetë trilogjisë së Tom Holland-it për “Spider-Man” në Universin Kinematik të Marvel-it — “Homecoming”, “Far From Home” dhe “No Way Home” — është zgjedhur për të drejtuar filmin e parë të një trilogjie krejt të re “Star Wars” për Lucasfilm, siç njofton USA Today (For The Win), mbi raportimin e gazetarit Borys Kit të The Hollywood Reporter.
Skenarin e mban në dorë veterani Simon Kinberg, i cili ka shkruar dhe bashkë-krijuar serialin e animuar “Star Wars Rebels” dhe ka në CV-në e tij filma të serisë X-Men. Kinberg punon mbi këtë trilogji që nga fundi i vitit 2024 — një nga projektet më të avancuara në zhvillim te Lucasfilm, ndonëse Disney nuk i ka dhënë ende dritën zyrtare jeshile dhe studioja nuk ka komentuar lajmin.
Projekti konceptohet si kapitulli i ardhshëm i asaj që njihet si saga Skywalker — pra vazhdim i historisë që u mbyll me “The Rise of Skywalker” (2019). Disa burime brenda industrisë thonë se filmi mund të quhet “Episode X”, një hap simbolik që do ta lidhte drejtpërdrejt me sagën kryesore, larg historive anësore apo spinoff-eve.
Një tjetër detaj i bujshëm: Rey Skywalker, Jedi-a e luajtur nga Daisy Ridley në trilogjinë e fundit (2015–2019), pritet të rikthehet “në një rol” në trilogjinë e re. Mënyra e saktë e kthimit të saj mbetet e paqartë, por prania e saj sinjalizon se Lucasfilm po vë bast mbi vazhdimësinë e sagës së dashur për publikun.
Watts nuk është emër i panjohur për universin “Star Wars”: ai është edhe bashkë-krijues i serialit të Disney+ “Star Wars: Skeleton Crew”. Ndërkohë, filmi i vetëm “Star Wars” i planifikuar zyrtarisht për momentin mbetet “Star Wars: Starfighter” i Shawn Levy-t, me Ryan Gosling në rol kryesor, që del në kinema më 28 maj 2027.
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