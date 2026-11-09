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Teknologji

Google paralajmëron: ligji i ri australian për sigurinë në internet mund t’u mbyllë Gmail-in nën 18-vjeçarëve

Drejtuesja e politikave të Google për Australinë dhe Zelandën e Re, Rachel Lord, tha në një seancë dëgjimore të Senatit se projektligji "Digital Duty of Care" mund ta detyrojë kompaninë të verifikojë moshën e përdoruesve dhe t'u bllokojë të miturve shërbime të përditshme si email-i, mesazhet dhe ruajtja private e skedarëve.

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Siç raporton Reuters, një ligj i propozuar australian për internetin mund ta detyrojë Google-n të bllokojë përdoruesit nën 18 vjeç nga shërbimi i email-it Gmail. Këtë e tha të hënën Rachel Lord, drejtuesja e politikave të Google për Australinë dhe Zelandën e Re, e cila mbikëqyr edhe YouTube-in, gjatë një seance dëgjimore në Senatin australian.

Projektligji, i njohur si “Digital Duty of Care”, e ka kaluar tashmë Dhomën e Përfaqësuesve dhe tani i duhet mbështetje ndërpartiake për të kaluar në Senat. Ai u kërkon kompanive të internetit të tregojnë se po marrin hapa për të hequr përmbajtjen e dëmshme, përndryshe përballen me gjobë deri në 109 milionë dollarë australianë, rreth 75.1 milionë dollarë amerikanë.

Kompanitë online dhe mbrojtësit e lirisë së shprehjes thonë se ligji u jep rregullatorëve diskrecion të tepërt për të vendosur se çfarë është e dëmshme, duke i shtyrë platformat të heqin përmbajtje. Paralajmërimi i Google pasqyron shqetësimin në rritje se ligji mund të shtrihet edhe në pjesë të përditshme të internetit, përtej rrjeteve sociale.

Lord tha se një nen i ligjit, që kërkon kontrolle moshe kur ekziston rreziku që një fëmijë të shohë pornografi, “mund të na kërkojë të verifikojmë moshën dhe të bllokojmë qasjen në shërbime të përditshme komunikimi si mesazhet, email-i dhe ruajtja private e skedarëve”. Ajo shtoi: “Po flasim për monitorim potencialisht ndërhyrës brenda komunikimeve private ose ruajtjes së skedarëve.”

Përfaqësues të Meta-s, TikTok-ut dhe Snap shprehën shqetësime të ngjashme gjatë seancës, duke paralajmëruar se pasiguria ligjore rrezikon t’i shtyjë platformat drejt moderimit të tepruar të përmbajtjes, për të shmangur gjobat e mëdha.

Qeveria australiane ka thënë se vetëm një sërë rregullash të gjera mund të garantojë një internet të sigurt. Seanca dëgjimore vazhdon.

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