Koreja e Jugut: furnizimet e kontraktuara me GPU të Nvidia-s nuk preken nga polemikat rreth Jensen Huang
Zëvendësministri i Shkencës Ryu Jemyung tha se 10 mijë GPU të financuara nga buxheti shtesë i vitit 2025 kanë mbërritur dhe janë në përdorim, ndërsa vizita e Madison Huang në Seul u anulua
Koreja e Jugut pret që dërgesat e kontraktuara të njësive grafike (GPU) të Nvidia-s të vijojnë pa ndërprerje, pavarësisht polemikave rreth drejtorit ekzekutiv Jensen Huang, tha të hënën zëvendësministri i Shkencës dhe TIK-ut, Ryu Jemyung, siç njofton Reuters.
Duke folur para një komisioni parlamentar për buxhetin, Ryu tha se 10.000 GPU të financuara nga buxheti shtesë i vitit 2025 kanë mbërritur tashmë dhe janë në përdorim. GPU-të e planifikuara për vitin 2026 janë nën kontratë dhe pritet të hyjnë në shërbim këtë vit. «Presim që prodhimi dhe kalendari i dërgesave për vëllimet e kontraktuara të vijojnë pa ndërprerje», tha ai, duke shtuar se ministria po i ndjek nga afër zhvillimet dhe po diskuton çmimet e kalendarët me Nvidia Korea.
Bordi i Nvidia-s njoftoi të dielën hapjen e një hetimi të pavarur pas raportimeve se Huang ishte shënjestër e një përpjekjeje të inteligjencës kineze përmes marrëdhënies me biznesmenen Alice Huang. Bordi tha se nuk ka arsye të besojë se siguria kombëtare e SHBA-së apo sekretet e kompanisë janë kompromentuar, ndërsa Huang tha se do të bashkëpunojë plotësisht.
Në Seul, vizita e Madison Huang — e bija e Jensen Huang dhe drejtoreshë e lartë në Nvidia — u anulua. Startup-i koreanojugor i AI-së Rebellions tha se vizita e saj e planifikuar në selinë e tij dhe një darkë partnere u anuluan për shkak të rrethanave të brendshme të pashmangshme në Nvidia. Edhe Kakao Mobility anuloi një sesion fotografik dhe një aktivitet pyetje-përgjigje me të, por tha se një marrëveshje biznesi me Nvidia-n do të vijojë, me drejtorin e lartë Gaurav Agarwal në vend të saj.
Ndërkohë, aktiviteti dy-ditor Nvidia AI Day Seoul, me rreth 2.000 pjesëmarrës të pritshëm për AI fizike, AI agjentike dhe infrastrukturë, po zhvillohet siç ishte planifikuar, sipas mediave koreanojugore. Nvidia nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës së Reuters për koment.
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