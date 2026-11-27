Panathinaikosi shembet në Danimarkë: nga 2-0 humb 2-3 nga Nordsjaelland në 19 minuta
Të gjelbrit kryesonin 2-0 me golat e Jagusic dhe Rastoder, por danezët përmbysën gjithçka mes minutave 61 dhe 80; humbja e parë e Panathinaikosit në këtë Conference League
Panathinaikosi pësoi një përmbysje të pabesueshme në Danimarkë, duke humbur 2-3 nga Nordsjaelland në Right to Dream Park të Farumit, në ndeshjen e xhiros së katërt të fazës së ligës në Conference League, siç raporton Novasports.
Të gjelbrit e nisën në mënyrë ideale: Adriano Jagusic shënoi një gol solo pas një kundërsulmi në minutën e 44-t, ndërsa Elmin Rastoder dyfishoi në të 55-tën pas asistimit me thembër të vetë Jagusic, dhe Panathinaikosi dukej se e kishte ndeshjen nën kontroll.
Por mes minutave 61 dhe 80 gjithçka u shemb: Alexander Lind shkurtoi në 2-1, autogoli i Victor Kristiansenit pas goditjes së Lind barazoi shifrat, ndërsa vetë Lind shënoi golin e fitores në minutën e 80-të. Kjo është humbja e parë e Panathinaikosit në këtë edicion të Conference League dhe e para pas nëntë ndeshjesh pa humbje në të gjitha garat; skuadra greke mbetet me 9 pikë dhe humbi mundësinë të siguronte sot kalimin mes tetë të parëve.
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