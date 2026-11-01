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Gruaja e Jon Gosselin e lavdëron djalin e tij Collin për memuarin: po ndryshon botën

Stephanie Lebo shkroi të premten se Collin i ktheu kapitujt më të errët të jetës në diçka që do t'u ndihmojë të tjerëve, ndërsa libri i tij për fëmijërinë, sipas pretendimeve të tij, ka hyrë në listën e bestseller-ëve të New York Times.

· 3 min lexim

Gruaja e Jon Gosselin, Stephanie Lebo, e ka lavdëruar publikisht djalin e tij, Collin Gosselin, për memuarin ku ai rrëfen, sipas pretendimeve të tij, një fëmijëri abuzive në duart e nënës së tij, Kate Gosselin. Siç njofton Page Six, Lebo shkroi të premten në Instagram: ‘Collin, po e ndryshon botën dhe shpresoj ta kuptosh vërtet këtë. I ke kthyer disa nga kapitujt më të errët të jetës sate në diçka që do t’u ndihmojë të tjerëve. Kalove kaq shumë vite duke luftuar për t’u dëgjuar, dhe tani bota po të dëgjon.’

Lebo, 39 vjeçe, shtoi se pas Collin-it qëndron ‘një fshat i tërë’ dhe se ajo është ‘përtej nderit’ që është pjesë e tij. ‘Vazhdo të shkëlqesh, Collin. Bota po dëgjon dhe nuk mund të isha më krenare për ty’, përfundoi ajo. Mesazhi shoqërohej me foto ku Collin mban librin e tij, një pamje të librit në listën e bestseller-ëve të New York Times dhe kopjen e saj të nënshkruar. Lebo u martua me Jon-in, 49 vjeç, në vitin 2025.

Libri ‘In the Shadow of Eight: Surviving the Reality of My Childhood’ doli në fillim të këtij muaji. Në të, Collin, 22 vjeç, pretendon se nëna e tij ishte fizikisht dhe emocionalisht abuzive gjatë gjithë fëmijërisë së tij. Kate Gosselin i ka mohuar me forcë akuzat dhe ka lënë të kuptohet, sipas raportimit, se Collin vuan nga probleme të shëndetit mendor.

Collin ishte një nga tetë fëmijët e familjes së serialit të TLC-së ‘Jon & Kate Plus 8’, i transmetuar nga viti 2007 deri në vitin 2017 dhe që ndiqte prindërit teksa rrisnin një palë binjakë dhe gjashtënjakë, mes tyre edhe Collin-in; çifti u nda në vitin 2009. Collin është shkëputur nga nëna e tij që nga viti 2016, kur ajo e dërgoi, në moshën 11-vjeçare, në një institucion të shëndetit të sjelljes për probleme të pretenduara të sjelljes.

Jon-i fitoi kujdestarinë ligjore dhe fizike të Collin-it në vitin 2018, pasi e nxori nga institucioni. Collin dhe një tjetër nga gjashtënjakët, Hannah, jetojnë me babanë e tyre prej disa vitesh, dhe ai nuk ka folur me vëllezërit e motrat e tjerë prej 10 vjetësh. ‘I dua shumë dhe dua që ta dinë se ajo që na u bë si fëmijë nuk është normale’, i kishte thënë ai Page Six në fillim të këtij muaji.

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