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Moda

Rita Ora shndërrohet në Dolly Parton për Halloween me paruke të madhe bionde dhe xhinse

Këngëtarja 35-vjeçare i bëri homazh ikonës së ndjerë të muzikës country në festën e Halloween-it të The Frankie Shop në Nju Jork, me një këmishë të shkurtër të zbërthyer mbi një sytjena push-up shumëngjyrëshe dhe grim blu të theksuar.

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Rita Ora i bëri homazh Dolly Parton-it në një festë Halloween-i të premten, më 30 tetor. Siç njofton Hello!, këngëtarja 35-vjeçare u shndërrua në ikonën e ndjerë të muzikës country — e cila, sipas raportimit, u nda nga jeta në moshën 80-vjeçare më 25 gusht 2026, pas një beteje të shkurtër me kancerin — për festën e Halloween-it të The Frankie Shop.

Rita zgjodhi një qasje çuditërisht të përmbajtur. Në vend të një veshjeje të zbukuruar e me ngjyra të ndezura, siç preferonte Dolly, ajo veshi xhinse që i theksonin barkun e tonifikuar dhe belin e hollë.

Xhinset i kombinoi me një këmishë të bardhë të shkurtër, të zbërthyer, për të zbuluar një sytjena push-up shumëngjyrëshe.

Duke treguar pamjen në një video në Instagram Story, Rita shtoi një paruke të madhe bionde për të imituar flokët karakteristikë voluminozë si zgjua të Dolly-t, si dhe grim të theksuar me hije sysh blu të ndezur.

Këngëtarja ka qenë prej kohësh e hapur për disiplinën që qëndron pas fizikut të saj, duke ndarë rregullisht pamje nga stërvitjet dhe duke folur për rëndësinë e ushtrimeve për mirëqenien e saj. Në shkurt ajo tregoi se ishte bërë ‘pothuajse e varur’ nga shpërthimi i endorfinës pas një ore stërvitjeje dhe se ajo orë është tashmë vendimtare për të — jo domosdoshmërisht për pamjen, por për ndjesinë. Këshilla e saj për ata që ndihen të frikësuar nga ushtrimet është e thjeshtë: thjesht lëvizni, edhe 20 minuta ecje në park janë të jashtëzakonshme.

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