McCall DaPron kritikohet për kostumin familjar të Halloween-it si familja Kennedy në ditën e vrasjes së JFK-së
Ylli i ardhshëm i "The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County" u vesh si Jackie Kennedy me veshjen rozë, ndërsa bashkëshorti i saj si presidenti John F. Kennedy, dhe komentet në postim u mbyllën pas reagimeve të ashpra.
McCall DaPron po përballet me një valë kritikash për kostumin familjar të Halloween-it, pasi familja e saj rikrijoi familjen Kennedy në ditën e vrasjes së presidentit John F. Kennedy. Siç njofton Page Six, personaliteti i rrjeteve sociale, e cila do të jetë pjesë e spin-off-it ‘The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County’, ndau të enjten në Instagram pamjet e familjes për sezonin e frikshëm.
Në foto, McCall, 36 vjeçe, ishte veshur si Jackie Kennedy, me një fund të shkurtër rozë dhe xhaketë të ngjashme, duke mbajtur një tufë trëndafilash të kuq, ndërsa bashkëshorti i saj, Kirk DaPron, portretizonte ish-presidentin John F. Kennedy. Çifti dukej se rikrijonte pikërisht veshjet që zonja e parë dhe presidenti mbanin ditën e vrasjes së tij në vitin 1963.
Edhe fëmijët ishin pjesë e skenës: vajza 8-vjeçare, McCartney, ishte veshur si Caroline Kennedy, djali 2-vjeçar, Banks, si John F. Kennedy Jr., ndërsa fëmijët e tjerë, Monroe, 11 vjeç, dhe Truman, 4 vjeç, e plotësonin pamjen si agjentë të Shërbimit Sekret. ‘Gëzuar Halloween-in, familja Kennedy’, shkroi McCall në përshkrimin e postimit.
Komentet në postim u mbyllën më pas, por përdoruesit e rrjeteve sociale i kishin shprehur tashmë mendimet e tyre. Sipas raportimit, një komentues e quajti pamjen ‘tmerrësisht pa shije’, ndërsa një tjetër shkroi se ajo po vishej ‘si një grua në ditën më të frikshme të jetës së saj’. Page Six tha se kishte kërkuar një koment nga përfaqësuesit e McCall-it, por nuk kishte marrë përgjigje të menjëhershme.
Seriali ‘The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County’ pritet të shfaqet në Hulu më 12 nëntor. Në të, McCall do të shoqërohet nga ylli origjinal Jen Affleck dhe të tjera, dhe ajo është gjithashtu motra e yllit origjinal të serialit, Mayci Neeley. Page Six kujton se McCall nuk është e para që kritikohet për këtë pamje: vitin e kaluar Julia Fox ngjalli polemika me të njëjtën veshje rozë të Jackie Kennedy-t, të mbuluar me gjak, të cilën ajo e mbrojti si një ‘deklaratë’ proteste dhe zie, ndërsa nipi i Jackie-t, Jack Schlossberg, e kishte dënuar publikisht atë zgjedhje.
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