Leah McSweeney heq dorë nga padia ndaj Andy Cohen dhe Bravo pas më shumë se dy vjetësh
Ish-ylli i "Real Housewives of New York City" e tërhoqi vullnetarisht padinë me paragjykim më 30 tetor, sipas dokumenteve të gjykatës federale në Nju Jork, dhe palët ranë dakord për mbylljen e çështjes.
Beteja ligjore e ish-yllit të ‘Real Housewives of New York City’, Leah McSweeney, me Andy Cohen dhe rrjetin Bravo ka marrë fund pas më shumë se dy vjetësh. Siç njofton Just Jared, McSweeney, 44 vjeçe, e tërhoqi vullnetarisht padinë të premten, më 30 tetor, duke i hedhur poshtë pretendimet e saj me paragjykim, çka do të thotë se ajo nuk mund ta paraqesë më të njëjtën padi me të njëjtat pretendime. Sipas dokumenteve të Gjykatës së Qarkut të Shteteve të Bashkuara për Qarkun Jugor të Nju Jorkut, të gjitha palët ranë dakord për mbylljen e çështjes, ndërsa kushtet e tërheqjes nuk u bënë të ditura.
McSweeney e kishte ngritur padinë në vitin 2024, duke akuzuar Cohen, 58 vjeç, dhe rrjetin se kishin ‘planifikuar qëllimisht skenarë që synonin t’i përkeqësonin paaftësitë e saj’ për të krijuar, sipas padisë, televizion realiteti sensacional. Ajo pretendonte gjithashtu se Bravo nuk i kishte siguruar një vend pune që të përshtatej me problemet e saj, përfshirë çrregullimin e përdorimit të alkoolit dhe çrregullime të shëndetit mendor, me të cilat ajo është përballur ndër vite.
Në padi, McSweeney e akuzonte Cohen edhe për përdorim kokaine dhe pretendonte se ai u jepte trajtim dhe montazh më të favorshëm pjesëtareve të ‘Housewives’ me të cilat, sipas saj, përdorte kokainë. Cohen i ka mohuar të gjitha akuzat.
‘Jemi jashtëzakonisht të kënaqur me rezultatin dhe jemi krenarë për Leah-n dhe këmbënguljen e saj’, i tha avokati i McSweeney-t, Gary Adelman, Page Six, sipas raportimit. Pas ngritjes së padisë në vitin 2024, shumë yje të Bravo-s i kishin dalë në mbrojtje Cohen-it, dhe me tërheqjen e kësaj jave një nga përplasjet më të bujshme ligjore të botës së reality show-t mbyllet pa një proces gjyqësor.
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