Larb gai tajlandeze — sallata pikante me pulë të grirë, limon jeshil dhe pluhur orizi të pjekur
Sallata e famshme e Isanit dhe e Laosit, gati në 20 minuta: pulë e ngrohtë e përzier me salcë peshku, limon jeshil, spec djegës dhe erëza të freskëta, e shërbyer në gjethe sallate me oriz.
Larb gai është sallata me mish të grirë e Laosit, e përhapur gjerësisht edhe në rajonin Isan të Tajlandës verilindore, siç shpjegon Wikipedia për pjatën laab/larb. Sekreti i saj është ekuilibri i shijeve — e thartë nga limoni jeshil, e kripur nga salca e peshkut, pikante nga speci djegës — dhe pluhuri i orizit të pjekur (khao khua), që i jep aromë arre dhe pak kërcitje, siç theksojnë edhe Hungry in Thailand dhe Sticky Rice Thai Kitchen.
Koha: Përgatitja 10 minuta, Gatimi 10 minuta, Gjithsej 20 minuta. Porcione: 4.
Përbërësit
- 500 g pulë e grirë (gjoks ose kofshë, e grirë trashë ose e prerë imët)
- 3 lugë gjelle ujë (ose lëng pule)
- 2 lugë gjelle oriz ngjitës ose jasemin të pazier, për pluhurin e orizit (ose 1½–2 lugë gjelle pluhur i gatshëm khao khua)
- 3 lugë gjelle salcë peshku
- 3 lugë gjelle lëng limoni jeshil (rreth 2 limonë jeshilë)
- 1 lugë çaji sheqer i bardhë
- 1–1½ lugë çaji fara speci djegës të thata, sipas shijes
- 2 qepë shallote (ose 1 qepë e kuqe e vogël), të prera hollë
- 3 qepë të njoma, të prera në feta
- ¼ filxhani koriandër të grirë
- ¼ filxhani mente të grirë, plus gjethe të plota për zbukurim
- ¼ filxhani culantro të grirë, nëse gjendet (opsionale)
- Për shërbim: gjethe sallate ose lakre, kastravec, fasule jeshile, feta limoni jeshil dhe oriz ngjitës ose jasemin i zier
Përgatitja
- Përgatisni pluhurin e orizit: piqni orizin në tigan të thatë në zjarr mesatar për 5–7 minuta, duke e përzier shpesh, derisa të marrë ngjyrë të artë dhe të lëshojë aromë. Lëreni të ftohet plotësisht dhe bluajeni trashë në havan ose bluarëse erëzash.
- Gatuani pulën: ngrohni një wok ose tigan në zjarr mesatar, shtoni 3 lugë gjelle ujë dhe pulën e grirë. Përziejeni vazhdimisht duke e thërrmuar me lugë, për 5–7 minuta, derisa pula të jetë gatuar plotësisht dhe të mos jetë më rozë.
- Hiqeni nga zjarri dhe kalojeni pulën e ngrohtë në një tas të madh. Shtoni salcën e peshkut, lëngun e limonit jeshil, sheqerin, farat e specit djegës dhe pluhurin e orizit të pjekur. Përziejeni mirë që pula të lyhet njëtrajtësisht.
- Shtoni shallotet, qepët e njoma, koriandrën, culantro-n (nëse e përdorni) dhe menten. Përziejeni lehtë, në mënyrë që erëzat e freskëta të mos vyshken.
- Provojeni dhe rregulloni shijen: larb-i duhet të jetë së pari i thartë, së dyti i kripur, me djegie të lehtë në sfond. Shtoni lëng limoni ose salcë peshku sipas nevojës.
- Shërbejeni menjëherë, të ngrohtë ose në temperaturë ambienti, të lugëzuar në gjethe sallate, me perime të freskëta anash dhe oriz ngjitës ose jasemin.
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