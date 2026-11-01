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Receta gatimi

Larb gai tajlandeze — sallata pikante me pulë të grirë, limon jeshil dhe pluhur orizi të pjekur

Sallata e famshme e Isanit dhe e Laosit, gati në 20 minuta: pulë e ngrohtë e përzier me salcë peshku, limon jeshil, spec djegës dhe erëza të freskëta, e shërbyer në gjethe sallate me oriz.

· 3 min lexim

Larb gai është sallata me mish të grirë e Laosit, e përhapur gjerësisht edhe në rajonin Isan të Tajlandës verilindore, siç shpjegon Wikipedia për pjatën laab/larb. Sekreti i saj është ekuilibri i shijeve — e thartë nga limoni jeshil, e kripur nga salca e peshkut, pikante nga speci djegës — dhe pluhuri i orizit të pjekur (khao khua), që i jep aromë arre dhe pak kërcitje, siç theksojnë edhe Hungry in Thailand dhe Sticky Rice Thai Kitchen.

Koha: Përgatitja 10 minuta, Gatimi 10 minuta, Gjithsej 20 minuta. Porcione: 4.

Përbërësit

  • 500 g pulë e grirë (gjoks ose kofshë, e grirë trashë ose e prerë imët)
  • 3 lugë gjelle ujë (ose lëng pule)
  • 2 lugë gjelle oriz ngjitës ose jasemin të pazier, për pluhurin e orizit (ose 1½–2 lugë gjelle pluhur i gatshëm khao khua)
  • 3 lugë gjelle salcë peshku
  • 3 lugë gjelle lëng limoni jeshil (rreth 2 limonë jeshilë)
  • 1 lugë çaji sheqer i bardhë
  • 1–1½ lugë çaji fara speci djegës të thata, sipas shijes
  • 2 qepë shallote (ose 1 qepë e kuqe e vogël), të prera hollë
  • 3 qepë të njoma, të prera në feta
  • ¼ filxhani koriandër të grirë
  • ¼ filxhani mente të grirë, plus gjethe të plota për zbukurim
  • ¼ filxhani culantro të grirë, nëse gjendet (opsionale)
  • Për shërbim: gjethe sallate ose lakre, kastravec, fasule jeshile, feta limoni jeshil dhe oriz ngjitës ose jasemin i zier

Përgatitja

  1. Përgatisni pluhurin e orizit: piqni orizin në tigan të thatë në zjarr mesatar për 5–7 minuta, duke e përzier shpesh, derisa të marrë ngjyrë të artë dhe të lëshojë aromë. Lëreni të ftohet plotësisht dhe bluajeni trashë në havan ose bluarëse erëzash.
  2. Gatuani pulën: ngrohni një wok ose tigan në zjarr mesatar, shtoni 3 lugë gjelle ujë dhe pulën e grirë. Përziejeni vazhdimisht duke e thërrmuar me lugë, për 5–7 minuta, derisa pula të jetë gatuar plotësisht dhe të mos jetë më rozë.
  3. Hiqeni nga zjarri dhe kalojeni pulën e ngrohtë në një tas të madh. Shtoni salcën e peshkut, lëngun e limonit jeshil, sheqerin, farat e specit djegës dhe pluhurin e orizit të pjekur. Përziejeni mirë që pula të lyhet njëtrajtësisht.
  4. Shtoni shallotet, qepët e njoma, koriandrën, culantro-n (nëse e përdorni) dhe menten. Përziejeni lehtë, në mënyrë që erëzat e freskëta të mos vyshken.
  5. Provojeni dhe rregulloni shijen: larb-i duhet të jetë së pari i thartë, së dyti i kripur, me djegie të lehtë në sfond. Shtoni lëng limoni ose salcë peshku sipas nevojës.
  6. Shërbejeni menjëherë, të ngrohtë ose në temperaturë ambienti, të lugëzuar në gjethe sallate, me perime të freskëta anash dhe oriz ngjitës ose jasemin.

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