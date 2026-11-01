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01 Nën 2026
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Moda

Lisa Rinna vishet si Kylie Jenner për Halloween me look-un portokalli Chrome Hearts, vetë Kylie reagon

Aktorja 63-vjeçare rikrioji në "Live with Kelly and Mark" veshjen e premierës së "Marty Supreme", me producentin Michael Gelman si Timothée Chalamet, dhe Kylie Jenner komentoi: "Mendova se isha unë".

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Lisa Rinna tërhoqi vëmendjen e vetë Kylie Jenner-it me pamjen e saj të Halloween-it. Siç njofton Just Jared, aktorja 63-vjeçare u vesh si themeluesja e Kylie Cosmetics për episodin e Halloween-it të ‘Live with Kelly and Mark’ të premten, më 30 tetor.

Aktorja e ndau pamjen në Instagram me përshkrimin ‘King Lisa’, një referencë ndaj nofkës së Kylie-t, ‘King Kylie’. Kylie e pa pamjen dhe iu desh ta shihte dy herë, duke komentuar: ‘Mendova se isha unë’.

Edhe vajzat e Lisa-s, Amelia Gray dhe Delilah Belle, komentuan për pamjen e Halloween-it. ‘Po çmendem’, shkroi Amelia, ndërsa Delilah tha: ‘Prit, kjo është e mirë’.

Lisa mbante një kopje të look-ut Chrome Hearts të Kylie-t, të cilin ajo e kishte veshur në premierën e ‘Marty Supreme’ në Los Angeles, pranë të dashurit të saj, Timothée Chalamet. Për ta plotësuar pamjen e Halloween-it, Lisa-s iu bashkua producenti i ‘Live with Kelly & Mark’, Michael Gelman, i cili e shoqëroi në vendin e saj i veshur si Timothée.

Në emision, Kelly Ripa e pyeti Lisa-n nëse kjo ishte një veshje që ajo do ta mbante zakonisht për Halloween. ‘Më pëlqen të vishem. Kjo nuk është tipike’, u përgjigj ajo. ‘Jo. E dini, u rinuam shumë, shumë, shumë për këtë’, shtoi ajo me shaka, duke iu referuar moshës së saj krahasuar me atë të Kylie-t.

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