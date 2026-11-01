Sandra Bullock ndan foto të rralla të fëmijëve Louis dhe Laila në një album kujtimesh për Halloween
Aktorja 62-vjeçare festoi Halloween-in e saj të parë zyrtar në Instagram me foto nga vitet e shkuara, ku ajo shfaqet si Woody dhe vajza e saj si alien i vogël i "Toy Story", pranë edhe dy qenve të veshur me kostume.
Për familjen Bullock, Halloween-i është një festë e madhe, dhe këtë vit Sandra Bullock vendosi ta ndajë me ndjekësit një pjesë të rrallë të jetës së saj familjare. Siç njofton People, aktorja, e cila iu bashkua Instagram-it për herë të parë në fillim të këtij viti, përpara rikthimit në ekran me ‘Practical Magic 2’, festoi të shtunën, më 31 tetor, Halloween-in 2026 me postimin e saj të parë për këtë festë në platformë, me disa foto kujtimesh ku shfaqen edhe dy fëmijët e saj.
Aktorja 62-vjeçare ndau foto kostumesh nga vitet e shkuara me djalin e saj, Louis, dhe vajzën, Laila. Postimi niste me një foto ku ajo shfaqej si Woody dhe Louis, sot 16 vjeç, si Buzz Lightyear, personazhi mik i sherifit lodër nga ‘Toy Story’, kur ai ishte ende i vogël; aktorja e përqafonte fort dhe i kishte vendosur fytyrës një ngjitëse festive me përbindëshin e Frankenstein-it.
Në një selfie tjetër, Bullock shfaqej si majmun çorapesh pranë Laila-s, e cila mbante një kostum si një nga alienët e vegjël të gjelbër të ‘Toy Story’, ndonëse fotoja duket nga një Halloween tjetër. Pranë tyre pozonin edhe dy qentë e familjes, njëri i veshur si Papë dhe tjetri me një paruke të zezë bob.
Albumi përfshinte edhe një kujtim nga fëmijëria e vetë aktores, e veshur si peshkatar me mjekër të rreme, dhe mbyllej me një video të ëmbël ku Louis i vogël, me kostumin e Buzz Lightyear, përpiqej të thoshte frazën e famshme të personazhit. ‘Asgjë nuk është e ndaluar në këtë shtëpi. Gëzuar Halloween-in nga ne’, shkroi Bullock në përshkrimin e postimit të 31 tetorit.
Bullock e mirëpriti Louis-n përmes birësimit në janar të vitit 2010, kur ai ishte 3 muajsh, dhe e plotësoi familjen në vitin 2015, kur mirëpriti Laila-n përmes birësimit në moshën 2-vjeçare. Rritja e fëmijëve ka qenë një burim i madh krenarie për aktoren, e cila u tërhoq për një kohë nga aktrimi për të qenë pranë tyre, përpara se të rikthehej në ekranin e madh me ‘Practical Magic 2’ në fillim të këtij viti.
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