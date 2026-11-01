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01 Nën 2026
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Newsom paralajmëron gjykatësit federalë: agjentët mund të kërkojnë të konfiskojnë fletëvotimet e Kalifornisë para certifikimit Lisa Rinna vishet si Kylie Jenner për Halloween me look-un portokalli Chrome Hearts, vetë Kylie reagon Rita Ora shndërrohet në Dolly Parton për Halloween me paruke të madhe bionde dhe xhinse Zendaya rikrijon për Halloween look-un ikonik Lanvin të Halle Berry-t nga premiera e “X-Men” në vitin 2000 Gigi Hadid hap dyqanin e katërt të Guest in Residence në Madison Avenue, i pari në pjesën e sipërme të qytetit
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Amerika

Newsom paralajmëron gjykatësit federalë: agjentët mund të kërkojnë të konfiskojnë fletëvotimet e Kalifornisë para certifikimit

Guvernatori i Kalifornisë u kërkoi kryegjykatësve federalë të jenë gati për kërkesa të mundshme për konfiskimin e fletëvotimeve para certifikimit të rezultateve.

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Guvernatori demokrat i Kalifornisë, Gavin Newsom, paralajmëroi të shtunën gjykatat federale të jenë gati për përpjekje të mundshme të administratës së presidentit Donald Trump për të konfiskuar fletëvotime gjatë zgjedhjeve të mesit të mandatit të së martës, siç njofton Reuters. Ai u dërgoi letër kryegjykatësve të katër gjykatave federale të distriktit në Kaliforni.

Letra citon letrat e zëvendësprokurorit të përgjithshëm në detyrë Trent McCotter drejtuar zyrtarëve zgjedhorë, postimet në rrjete sociale të prokurorit federal Bill Essayli që kërcënonin me ndjekje penale punonjësit zgjedhorë, dhe thirrjet e jurisë së madhe federale për stafin zgjedhor të qarkut Los Angeles.

“Duke pasur parasysh këmbënguljen e Departamentit të Drejtësisë për të çuar përpara këtë teori të pabazë të përgjegjësisë penale, kam shqetësime të rënda se agjentët federalë do të kërkojnë urdhra kërkimi për të konfiskuar fletëvotimet dhe materialet e votimit para se rezultatet e zgjedhjeve të certifikohen”, tha Newsom. Sipas tij, arsyeja e vetme për urdhra të tillë do të ishte ndërhyrja në numërimin e ligjshëm dhe certifikimin.

Newsom argumenton se ligjet e Kalifornisë për zinxhirin e ruajtjes, dokumentimin dhe mbajtjen e materialeve i ruajnë tashmë provat, ndaj nuk ka arsye legjitime zbatimi të ligjit për të konfiskuar sendet e nevojshme për përpunimin dhe tabelimin e votave. Letrës i bashkëngjiti udhëzuesin e Qendrës Edley të UC Berkeley për vlerësimin e kërkesave për urdhër kërkimi për materiale zgjedhore, për përdorim deri në certifikimin e rezultateve më 11 dhjetor 2026. Zyra e guvernatorit tha se ai nuk është në dijeni të ndonjë kërkese për urdhër që pret aktualisht në ato gjykata.

Administrata pretendon se më shumë se 20.000 joshtetas janë regjistruar për të votuar në Kaliforni, por shteti dhe shumë ekspertë e vënë në dyshim vlefshmërinë e listës; Departamenti i Drejtësisë nuk ka thënë sa persona nga lista kanë dorëzuar vërtet fletëvotime. Kalifornia thotë se pretendimet mbështeten në “të dhëna të dyshimta” dhe zbatimi i kërkesave do të rrezikonte heqjen e së drejtës së votës votuesve të ligjshëm, ndërsa Kushtetuta ua cakton administrimin e zgjedhjeve shteteve.

Të premten një gjykatë apeli refuzoi kërkesën e administratës për veçimin e rreth 20.000 fletëvotimeve, duke hapur mundësinë e një përballjeje në Gjykatën Supreme; veçmas, gjykatësja federale Trina Thompson urdhëroi Departamentin e Drejtësisë të ndalë kërcënimet me ndjekje penale ndaj zyrtarëve zgjedhorë.

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