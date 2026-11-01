Gigi Hadid hap dyqanin e katërt të Guest in Residence në Madison Avenue, i pari në pjesën e sipërme të qytetit
Modelja dhe themeluesja e markës së trikotazhit festoi të enjten në mbrëmje hapjen e dyqanit të ri dyditor në Nju Jork, me kashmir, havjar dhe një artist karikaturash, duke e kthyer butikun në një "rezidencë të vogël" shtëpiake.
Festa më e mirë e shtëpisë në Nju Jork të enjten në mbrëmje nuk ishte fare në një shtëpi, por brenda një butiku në Madison Avenue, ku Guest in Residence është vendosur zyrtarisht. Siç njofton Vogue, mikpritësja ishte modelja dhe themeluesja Gigi Hadid, e veshur me një bluzë të shkurtër dhe fund tartan, e cila festonte hapjen e dyqanit të katërt të markës së saj në Shtetet e Bashkuara — dhe adresën e parë në pjesën e sipërme të qytetit. Miq, familjarë dhe klientë të rëndësishëm mbushën hapësirën dykatëshe plot me triko shumëngjyrëshe.
Në hyrje, mysafirët i priste një trio bretzel-ësh të përdredhur në formën e shkronjave G, I dhe R. Brenda, floristët përgatitnin aranzhime të personalizuara, një bandë me tre instrumentistë luante nën një dritare çatie të pjerrët, ndërsa një artist karikaturash pranë barit i fuste mysafirët në poza mode për portretet e tyre. Havjari shërbehej në çdo formë të mundshme: mbi blini të kaluara dorë më dorë, me patatina dhe crème fraîche në një stacion vetë-shërbimi, madje edhe mbi patate të pjekura.
‘Filluam në qendër — Bond Street është zemra e kompanisë sonë’, i tha Hadid Vogue. ‘Kjo mbrëmje kishte të bënte me sjelljen e qendrës në pjesën e sipërme.’ Ekipi i markës, shpjegoi ajo, është ndërtuar përmes miqësish dhe ish-kolegësh, disa prej të cilëve datojnë nga ditët e saj të para në industri. ‘Kur shikoj përreth, e shoh atë rrugëtim’, tha ajo.
E njëjta ndjenjë familjare shtrihet edhe te ambientet e brendshme: çdo dyqan i Guest in Residence huazon diçka nga vende të dashura për Hadid-in, nga guri në nivelin e rrugës në SoHo te tullat e Los Angeles-it. Për Madison Avenue, ideja ishte të rikrijohej një atmosferë supremisht shtëpiake. ‘Donim që ky dyqan të dukej si rezidenca jonë e vogël në Nju Jork’, tha ajo, ndërsa veshjet e lehta prej druri i japin hapësirës ndjesinë e një chalet-i elegant.
Në katin e dytë, ku një dhomë ndenjeje, një dhomë gjumi dhe një dhomë ngrënieje ofrojnë hapësirë për takime private stilimi dhe punëtori të ardhshme, mysafirët shijuan librat dhe lojërat e tavolinës. ‘Gjithmonë dua që dyqanet të duken si një vend ku njerëzit mund të hyjnë, të ulen në një divan dhe të bisedojnë’, tha Hadid. Në fund dolën katër torta — një për secilin dyqan që marka ka tani — dhe, siç i ka hije një mikpritëseje, Hadid mori njërën me vete kur doli në natën e Nju Jorkut.
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