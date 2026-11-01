Zendaya rikrijon për Halloween look-un ikonik Lanvin të Halle Berry-t nga premiera e “X-Men” në vitin 2000
Aktorja u shfaq me top bikini me lidhëse të verdhë të printuar dhe pantallona të gjera me bel të ulët, ashtu si Berry në vitin 2000, dhe vetë Berry reagoi me zemra të kuqe në postimin e stilistit Law Roach.
Zendaya i dha Halloween-it një dozë të madhe nostalgjie Y2K, duke rikrijuar një nga momentet më të famshme të stilit të vitit 2000, 26 vjet më vonë. Siç njofton InStyle, aktorja e ‘Dune’ i la fansat të shihnin dyfish, teksa pozonte vetëm me një top bikini me lidhëse dhe pantallona të ngjashme me bel të ulët, duke rikrijuar në mënyrë të përsosur një nga momentet më të paharrueshme të stilit të Halle Berry-t.
Në videon dhe fotot e shpërndara më 31 tetor nga stilisti i saj i kahershëm, Law Roach, aktorja e ‘Euphoria’ dukej si binjakja e Berry-t, teksa vishte sërish bikinikun e vogël të verdhë të printuar të Lanvin-it dhe pantallonat e gjera plotësuese, të cilat aktorja 60-vjeçare i kishte veshur famshëm në premierën e ‘X-Men’ në Nju Jork në korrik të vitit 2000.
Zendaya tregoi kënde të ndryshme të kostumit nostalgjik që i zbulonte barkun, teksa pozonte përballë një muri xhami. Aktorja e ‘The Odyssey’ e stiloi modelin e saj të shkurtër pixie, të prerë së freskëti, me një stil paksa me thumba dhe e kompletoi pamjen me taka të mprehta ngjyrë lëkure dhe syze dielli pa kornizë me nuancë vjollce.
Pamja e Berry-t kishte një prekje paksa ndryshe: ylli i ‘Monster’s Ball’ e kishte stiluar me syze të rrumbullakëta me nuancë të verdhë, vathë diamanti dhe një zinxhir vezullues barku të varur ulët mbi ijë.
Transformimi i Halloween-it duket si zgjedhja e natyrshme pas modelit të guximshëm të flokëve që Zendaya zbuloi për herë të parë në Emmy Awards 2026 në shtator, kur shkurtimi i saj si pixie ngjalli menjëherë krahasime me Berry-n. Edhe vetë Berry reagoi ndaj homazhit: sipas raportimeve, ajo la një varg zemrash të kuqe në komente në postimin e Roach-it dhe rishpërndau në Instagram Stories një krahasim krah për krah të të dyja pamjeve.
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