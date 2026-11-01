☁️
Tiranë 12°C · Vranët 01 Nëntor 2026
S&P 500 7,580 ▼1.82%
DOW 51,770 ▼1.09%
NASDAQ 25,437 ▼2.86%
NAFTA 104.12 ▲2.08%
ARI 3,899 ▼3.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 90.8109 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5346 EUR/TRY 55.7511 EUR/JPY 175.86 EUR/CAD 1.5583 EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 90.8109 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5346 EUR/TRY 55.7511 EUR/JPY 175.86 EUR/CAD 1.5583
₿ CRYPTO
BTC $77,728 ▲ +0.37% ETH $2,266 ▲ +0.93% XRP $1.2557 ▼ -0.08% SOL $95.8300 ▼ -0.78%
S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 104.12 ▲2.08 % ARI 3,899 ▼3.29 % S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 104.12 ▲2.08 % ARI 3,899 ▼3.29 %
EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 90.8109 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5346 EUR/TRY 55.7511 EUR/JPY 175.86 EUR/CAD 1.5583 EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 90.8109 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5346 EUR/TRY 55.7511 EUR/JPY 175.86 EUR/CAD 1.5583
01 Nën 2026
Breaking
Trump: Irani do të bëjë marrëveshje, bisedimet po shkojnë mirë — nuk kemi ngut Newsom paralajmëron gjykatësit federalë: agjentët mund të kërkojnë të konfiskojnë fletëvotimet e Kalifornisë para certifikimit Lisa Rinna vishet si Kylie Jenner për Halloween me look-un portokalli Chrome Hearts, vetë Kylie reagon Rita Ora shndërrohet në Dolly Parton për Halloween me paruke të madhe bionde dhe xhinse Zendaya rikrijon për Halloween look-un ikonik Lanvin të Halle Berry-t nga premiera e “X-Men” në vitin 2000
Menu
Moda

Zendaya rikrijon për Halloween look-un ikonik Lanvin të Halle Berry-t nga premiera e “X-Men” në vitin 2000

Aktorja u shfaq me top bikini me lidhëse të verdhë të printuar dhe pantallona të gjera me bel të ulët, ashtu si Berry në vitin 2000, dhe vetë Berry reagoi me zemra të kuqe në postimin e stilistit Law Roach.

· 2 min lexim

Zendaya i dha Halloween-it një dozë të madhe nostalgjie Y2K, duke rikrijuar një nga momentet më të famshme të stilit të vitit 2000, 26 vjet më vonë. Siç njofton InStyle, aktorja e ‘Dune’ i la fansat të shihnin dyfish, teksa pozonte vetëm me një top bikini me lidhëse dhe pantallona të ngjashme me bel të ulët, duke rikrijuar në mënyrë të përsosur një nga momentet më të paharrueshme të stilit të Halle Berry-t.

Në videon dhe fotot e shpërndara më 31 tetor nga stilisti i saj i kahershëm, Law Roach, aktorja e ‘Euphoria’ dukej si binjakja e Berry-t, teksa vishte sërish bikinikun e vogël të verdhë të printuar të Lanvin-it dhe pantallonat e gjera plotësuese, të cilat aktorja 60-vjeçare i kishte veshur famshëm në premierën e ‘X-Men’ në Nju Jork në korrik të vitit 2000.

Zendaya tregoi kënde të ndryshme të kostumit nostalgjik që i zbulonte barkun, teksa pozonte përballë një muri xhami. Aktorja e ‘The Odyssey’ e stiloi modelin e saj të shkurtër pixie, të prerë së freskëti, me një stil paksa me thumba dhe e kompletoi pamjen me taka të mprehta ngjyrë lëkure dhe syze dielli pa kornizë me nuancë vjollce.

Pamja e Berry-t kishte një prekje paksa ndryshe: ylli i ‘Monster’s Ball’ e kishte stiluar me syze të rrumbullakëta me nuancë të verdhë, vathë diamanti dhe një zinxhir vezullues barku të varur ulët mbi ijë.

Transformimi i Halloween-it duket si zgjedhja e natyrshme pas modelit të guximshëm të flokëve që Zendaya zbuloi për herë të parë në Emmy Awards 2026 në shtator, kur shkurtimi i saj si pixie ngjalli menjëherë krahasime me Berry-n. Edhe vetë Berry reagoi ndaj homazhit: sipas raportimeve, ajo la një varg zemrash të kuqe në komente në postimin e Roach-it dhe rishpërndau në Instagram Stories një krahasim krah për krah të të dyja pamjeve.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu