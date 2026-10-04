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04 Tet 2026
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Kosova

Gucati dënon kërcënimet ndaj Rexhep Selimit: Mospajtimi politik s’guxon të degradojë në nxitje për vrasje

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Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, Hysni Gucati, ka dënuar thirrjet për ekzekutimin e ish-pjesëtarit të UÇK-së, Rexhep Selimi.

Gucati ka thënë se kërcënimet me vdekje nuk kanë vend në Kosovën e lirë dhe ka kërkuar nga institucionet e sigurisë dhe drejtësisë që ta trajtojnë rastin me seriozitet.

“Dënoj pa asni rezervë çdo thirrje për ekzekutimin e Gjeneralit Rexhep Selimi. Kërcënimet me vdekje s’kanë vend në Kosovën e lirë që e mundësoi sakrifica e UÇK-së, dhe asnjë rrethanë s’mundet me i arsyetu kurrë”, ka deklaruar Gucati.

Ai ka kërkuar që autoritetet ta zbatojnë ligjin ndaj personave përgjegjës.

“Institucionet tona të sigurisë dhe drejtësisë duhet me e trajtu këtë rast me seriozitetin ma të madh dhe me e zbatu ligjin pa hezitim”, ka thënë ai.

Gucati ka theksuar se mospajtimet politike janë pjesë e një shoqërie të lirë, por nuk duhet të shndërrohen në nxitje për dhunë.

“Mospajtimi politik është vetë fryma e kombit të lirë, s’guxon kurrë me u leju me degradu në nxitje për vrasje!”, ka përfunduar Gucati./Telegrafi/

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