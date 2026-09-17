Trump qëndron pas Warsh-it pas rritjes së normave: ‘Fola me të para votimit — bëj çfarë të duash’
Trump deklaroi mbrëmjen e së mërkurës se e mbështet kryetarin e Rezervës Federale, Kevin Warsh, pasi banka qendrore rriti normat e interesit për herë të parë që nga viti 2023, por përsëriti thirrjen që normat të zbresin në 1%.
UASHINGTON — Presidenti Donald Trump deklaroi të mërkurën mbrëma se mbështet plotësisht kryetarin e Rezervës Federale, Kevin Warsh, pak orë pasi banka qendrore amerikane vendosi unanimisht rritjen e normave të interesit për herë të parë në tre vjet. “Unë mbështetem te Kevin. Por ai ka një bord shumë të vështirë,” u tha Trump gazetarëve kur u pyet nëse kishte ende besim te kryetari i Fed-it.
Trump zbuloi se kishte folur me Warsh-in vetëm pak para votimit të bordit. “Fola me Kevin. I thashë ‘mund të votosh me bordin, sepse nuk do të ketë rëndësi’… I thashë ‘bëj çfarë të duash’,” tha presidenti, duke lënë të kuptohet se rritja ishte e pashmangshme pavarësisht dëshirës së tij për ulje normash. Rezerva Federale nuk pranoi të komentojë mbi bisedën mes presidentit dhe kryetarit të saj.
Rritja prej një çerek pikë përqindjeje e çon normën bazë federale të interesit në intervalin 3.75%-4%, ndërsa shumica e zyrtarëve të bankës qendrore parashikojnë edhe një rritje tjetër para fundit të vitit. Vendimi unanim shënon një kthesë në politikën monetare pas tre vjetësh qëndrimi ose uljesh.
Megjithatë, pak pas vendimit, Trump vazhdoi fushatën e tij për ulje të ndjeshme të normave. Në një postim në Truth Social, ai shkroi se “Normat e interesit në SHBA duhet të jenë 1%, ose më pak, sepse ne jemi kredia më e mirë në botë — SHUMË larg”. Në të njëjtin postim, ai ringjalli edhe kërcënimin për ndërprerjen e tregtisë me vendet me të cilat SHBA-ja ka deficit: “Nëse do t’i ndalonim tregtitë me çdo vend me të cilin kemi deficit… do të fitonim të paktën 1.5 trilionë dollarë në vit”.
Marrëdhënia e ngushtë mes Trump-it dhe Warsh-it është në kontrast të thellë me sulmet e ashpra që presidenti i drejtoi paraardhësit të tij, Jerome Powell, gjatë mandatit të parë. Sipas burimeve, Trump flet rregullisht me Warsh-in përmes telefonit të tij personal — një thyerje nga tradita e gjatë e komunikimit formal dhe të kufizuar mes presidentit dhe kryetarit të Rezervës Federale.
Burimi: Wall Street Journal
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