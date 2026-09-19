Hapet edicioni i 74-të i Festivalit të San Sebastián: premiera botërore e “Ghost Song” të Fatih Akin, çmimi Donostia për Werner Herzog
Në galanë hapëse në Kursaal: FIPRESCI Grand Prix shkon për "One Battle After Another" të Paul Thomas Anderson; jurinë e kryeson Ira Sachs; sot, më 19 shtator, Naomi Watts nderohet me Donostia Award.
Edicioni i 74-të i Festivalit Ndërkombëtar të Filmit në San Sebastián është hapur zyrtarisht mbrëmjen e 18 shtatorit 2026 me galanë e hapjes në Auditoriumin Kursaal, duke nisur nëntë ditë filma, takime dhe reflektime në qytetin bask. Festivali, i kategorisë maksimale A i akredituar nga FIAPF, do të shfaqë 263 filma nga 47 vende, nga data 18 deri më 26 shtator, me 17 tituj në garë për Guin e Artë (Concha de Oro).
Ylli i mbrëmjes ishte regjisori gjerman Werner Herzog, i cili mori çmimin e parë Donostia të edicionit të 74-të — nderimi më i lartë i festivalit — nga dora e aktorit Orlando Bloom, protagonist i filmit të tij të fundit. Herzog shprehu lidhjen e tij të thellë me popullin bask dhe lavdëroi kulturën e gjuhën baske, duke e quajtur atë “gjuhën më të mahnitshme, që i paraprin të gjitha gjuhëve të Evropës”.
Gjatë galasë u dorëzua edhe FIPRESCI Grand Prix — çmimi që Federata Ndërkombëtare e Kritikëve të Filmit i jep filmit më të mirë të vitit: fituesi i 2026-ës është “One Battle After Another” i Paul Thomas Anderson, i votuar nga 591 kritikë nga 69 vende. Çmimin e mori nënpresidenti i Warner, Carlos Prada. Ky është hera e katërt që Anderson fiton këtë nder, pas “Magnolia”, “There Will Be Blood” dhe “Phantom Thread”.
Në gala u prezantua edhe juria zyrtare e edicionit, e kryesuar nga regjisori amerikan Ira Sachs, me anëtarë skenaristen Catherine Paillé, producentin Mike Goodridge, shkrimtarin dhe regjisorin japonez Genki Kawamura, aktorin Bill Skarsgård dhe aktoret Alice Braga dhe Patricia López Arnáiz. Gala u mbyll me prezantimin e filmit hapës të Përzgjedhjes Zyrtare, “Ghost Song” (Geister) të Fatih Akin — premiera botërore e filmit që ndjek historinë e dashurisë mes dy botëve të Farasha-s dhe Faris-it, me protagonistë Eren M. Güvercin dhe Mariam Dawoud.
Mbrëmja shënoi edhe 40-vjetorin e filmit “The Mission” të Roland Joffé, me Jeremy Irons-in që u kthye në festival pas katër dekadash, ndërsa ceremonia u shfrytëzua për thirrjen për t’i dhënë fund gjenocideve — me vëmendje të veçantë për situatën në Gaza — dhe për mbështetjen e regjisorëve të filmit “NAZA”, Yuval Abraham dhe Reichel Szor, të cilët janë përballur me kërcënime nga qeveria izraelite. Ky është edicioni i fundit nën drejtimin e José Luis Rebordinos, i cili del në pension në janar 2027, ndërsa imazhi i edicionit të 74-të është aktori argjentinas Ricardo Darín. Festivali vazhdon sot, më 19 shtator, me nderimin e aktores Naomi Watts me Donostia Award.
Burimi: San Sebastián International Film Festival (dhe ScreenDaily)
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