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Konflikti SHBA - Iran

Mbrojtja Civile saudite: Rreziku ka kaluar në Riad dhe al-Kharj pas alarmeve të mëngjesit

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Panorama e Riadhit — foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA)

Mbrojtja Civile saudite njoftoi se rreziku ka kaluar në Riad dhe al-Kharj, pas alarmeve të rrezikut të lëshuara më herët përmes Platformës Kombëtare të Paralajmërimit të Hershëm.

Kulla Kingdom në Riad natën — foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA)

Në postime të veçanta në X, autoriteti u kërkoi banorëve të të dyja zonave të vazhdojnë të ndjekin udhëzimet e mbrojtjes civile dhe të shmangin grumbullimet apo filmimet.

Alarmet ishin lëshuar në orët e para të së shtunës, mes tensioneve të shtuara rajonale dhe shkëmbimeve të sulmeve mes koalicionit saudit dhe rebelëve Huthi në Jemen.

Burimi: Al Jazeera (liveblog)

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