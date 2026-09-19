Mbrojtja Civile saudite: Rreziku ka kaluar në Riad dhe al-Kharj pas alarmeve të mëngjesit
Mbrojtja Civile saudite njoftoi se rreziku ka kaluar në Riad dhe al-Kharj, pas alarmeve të rrezikut të lëshuara më herët përmes Platformës Kombëtare të Paralajmërimit të Hershëm.
Në postime të veçanta në X, autoriteti u kërkoi banorëve të të dyja zonave të vazhdojnë të ndjekin udhëzimet e mbrojtjes civile dhe të shmangin grumbullimet apo filmimet.
Alarmet ishin lëshuar në orët e para të së shtunës, mes tensioneve të shtuara rajonale dhe shkëmbimeve të sulmeve mes koalicionit saudit dhe rebelëve Huthi në Jemen.
Burimi: Al Jazeera (liveblog)
Tema: Arabia Saudite Huthi Riad siguri
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.