☁️
Tiranë 18°C · Vranët 19 Shtator 2026
S&P 500 7,651 ▲0.17%
DOW 51,683 ▼0.18%
NASDAQ 26,523 ▲0.39%
NAFTA 95.47 ▼1.81%
ARI 4,416 ▲0.37%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055
₿ CRYPTO
BTC $81,377 ▲ +6.16% ETH $2,616 ▲ +6.62% XRP $1.4166 ▲ +8.88% SOL $113.6300 ▲ +11.16%
S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 95.47 ▼1.81 % ARI 4,416 ▲0.37 % S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 95.47 ▼1.81 % ARI 4,416 ▲0.37 %
EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055
19 Sht 2026
Breaking
Trump i “ndalon” CNN, MS NOW dhe Politico nga Shtëpia e Bardhë — por a është ky ndalim i ligjshëm? Kroacia hap rrugë për transportuesit: viza speciale afatgjata për shoferët maqedonas nga 23 shtatori «Buena Vista Social Club» në Broadway: legjenda e Yankees, Bernie Williams, bashkohet me bandën nga 22 tetori Hapet në Nju Jork ekspozita «Sacred Splendor»: më shumë se 160 objekte arti hebraik dhe kristian, relikariet e Shën Vitusit dalin për herë të parë jashtë Europës Tespishte tradicionale — ëmbëlsira shqiptare me arra dhe sherbet
Menu
Ëmbëlsira

Tespishte tradicionale — ëmbëlsira shqiptare me arra dhe sherbet

Ëmbëlsira e preferuar e festave familjare, me brumë të butë, arra të copëtuara dhe sherbet aromatik me vanilje dhe limon.

· 2 min lexim

Tespishtja është një nga ëmbëlsirat më të dashura të kuzhinës shqiptare, veçanërisht në Kosovë dhe në trevat e Maqedonisë. Përgatitet me brumë të butë me gjalpë, pasurohet me arra të copëtuara dhe në fund laget me sherbet të ftohtë aromatik — një kombinim që e bën të shkrihet në gojë. Tradicionalisht përgatitet për festa familjare, dasma dhe Bajram.

PËRBËRËSIT

Për brumin:

  • 250 g gjalpë në temperaturë ambienti
  • 1 gotë vaj (rreth 200 ml)
  • 500 ml qumësht
  • 3 vezë
  • 1 pako fryrës brumi (baking powder)
  • 200 g arra të copëtuara
  • Miell sipas nevojës (rreth 800 g – 1 kg)

Për sherbetin:

  • 500 g sheqer
  • 400 ml ujë
  • 1 pako vanilje
  • 1 lugë lëng limoni

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Përgatit sherbetin: zi sheqerin me ujin për 10–15 minuta, shto vaniljen dhe lëngun e limonit, pastaj lëre të ftohet plotësisht.
  2. Në një tas të madh rrih gjalpin me vezët, shto vajin dhe qumështin dhe përziej mirë.
  3. Shto fryrësin e brumit dhe arrat e copëtuara, pastaj shto miellin gradualisht derisa të fitosh një brumë të butë.
  4. Shtro brumin në një tepsi të lyer me yndyrë dhe prite në copa në formë rombi.
  5. Pjek në furrë të parangrohur në 170°C për 45–50 minuta, derisa të marrë ngjyrë të artë.
  6. Hidhe sherbetin e FTOHTË mbi tespishten e NXEHTË sapo del nga furra. Lëre të thithë sherbetin para se ta serviresh.

Koha e përgatitjes: ~25 minuta | Koha e pjekjes: 45–50 minuta | Porcionet: rreth 20–24 copa

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu