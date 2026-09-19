Tespishte tradicionale — ëmbëlsira shqiptare me arra dhe sherbet
Ëmbëlsira e preferuar e festave familjare, me brumë të butë, arra të copëtuara dhe sherbet aromatik me vanilje dhe limon.
Tespishtja është një nga ëmbëlsirat më të dashura të kuzhinës shqiptare, veçanërisht në Kosovë dhe në trevat e Maqedonisë. Përgatitet me brumë të butë me gjalpë, pasurohet me arra të copëtuara dhe në fund laget me sherbet të ftohtë aromatik — një kombinim që e bën të shkrihet në gojë. Tradicionalisht përgatitet për festa familjare, dasma dhe Bajram.
PËRBËRËSIT
Për brumin:
- 250 g gjalpë në temperaturë ambienti
- 1 gotë vaj (rreth 200 ml)
- 500 ml qumësht
- 3 vezë
- 1 pako fryrës brumi (baking powder)
- 200 g arra të copëtuara
- Miell sipas nevojës (rreth 800 g – 1 kg)
Për sherbetin:
- 500 g sheqer
- 400 ml ujë
- 1 pako vanilje
- 1 lugë lëng limoni
HAPAT E PËRGATITJES
- Përgatit sherbetin: zi sheqerin me ujin për 10–15 minuta, shto vaniljen dhe lëngun e limonit, pastaj lëre të ftohet plotësisht.
- Në një tas të madh rrih gjalpin me vezët, shto vajin dhe qumështin dhe përziej mirë.
- Shto fryrësin e brumit dhe arrat e copëtuara, pastaj shto miellin gradualisht derisa të fitosh një brumë të butë.
- Shtro brumin në një tepsi të lyer me yndyrë dhe prite në copa në formë rombi.
- Pjek në furrë të parangrohur në 170°C për 45–50 minuta, derisa të marrë ngjyrë të artë.
- Hidhe sherbetin e FTOHTË mbi tespishten e NXEHTË sapo del nga furra. Lëre të thithë sherbetin para se ta serviresh.
Koha e përgatitjes: ~25 minuta | Koha e pjekjes: 45–50 minuta | Porcionet: rreth 20–24 copa
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