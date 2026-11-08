Haruna Kojima njofton martesën dhe lindjen e fëmijës së parë: unë dhe foshnja jemi mirë
Ish-anëtarja e AKB48, 38 vjeçe, e mbajti lajmin për pas lindjes; të treja anëtaret e njësisë No Sleeves tani janë të martuara.
Haruna Kojima, ish-anëtare e grupit japonez AKB48, sot modele dhe sipërmarrëse, njoftoi më 7 nëntor 2026 në X dhe Instagram se ka sjellë në jetë fëmijën e saj të parë dhe se ka regjistruar martesën, siç njofton Asia Daily. Lajmin, 38-vjeçarja zgjodhi ta ndajë vetëm pas lindjes, duke e mbajtur shtatzëninë larg vëmendjes së publikut deri në momentin kur ajo dhe foshnja ishin mirë.
“Desha t’ju tregoja pasi të lindja shëndetshëm, prandaj po e ndaj lajmin tani”, shkroi Kojima në postimin e saj, duke shtuar: “Falë mbështetjes së të gjithëve, unë dhe foshnja ime jemi mirë dhe po kalojmë ditë të qeta bashkë”. Ajo nuk zbuloi identitetin e bashkëshortit, datat e martesës apo të lindjes, as gjininë e foshnjës.
Më 28 tetor, Kojima kishte njoftuar një pushim nga podcast-i i saj “Lightning Catapult”, ku nga nëntori e zëvendëson ish-kolegia e saj nga AKB48, Minami Minegishi. Rikthimi i saj pritet rreth janarit 2027, pasi të ketë kaluar periudhën e parë me foshnjën.
Urime publike i dërguan ish-koleget e saj Minami Takahashi dhe Minegishi, por edhe Mariko Shinoda e Megumi Ohori. Me martesën e Kojimës, të treja anëtaret e njësisë No Sleeves — Kojima, Takahashi dhe Minegishi — tani janë të martuara.
Kojima iu bashkua AKB48 në vitin 2005, si pjesë e brezit të parë të grupit, dhe u largua në vitin 2017, pasi ishte pjesë e “Kami 7” origjinale. Sot ajo është drejtore përfaqësuese dhe CCO e markës lifestyle “Her lip to”, dhe tha se do të vazhdojë punën “më seriozisht se kurrë”.
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