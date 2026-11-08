Java e Modës në Lagos: Geometric Motion prezanton koleksionin “Indigo Exoskeleton” për pranverë/verë 2027
Prezantimi u ndërtua mbi temën e festivalit "Crafted: Heritage. Innovation. Circular Futures", duke kryqëzuar identitetin tekstil afrikan me dizajnin strukturor bashkëkohor.
Në Javën e Modës në Lagos 2026, marka Geometric Motion zbuloi koleksionin e saj për pranverë/verë 2027, të titulluar “Indigo Exoskeleton”. Prezantimi solli në vëmendje një qasje ku trashëgimia tekstile takohet me një gjuhë vizuale të strukturuar dhe bashkëkohore, duke e vendosur koleksionin në qendër të bisedës për modën afrikane të momentit, sipas Out and About NYC Magazine.
Prezantimi u ndërtua mbi temën e përgjithshme të festivalit, “CRAFTED: Heritage. Innovation. Circular Futures” — “Trashëgimia. Inovacioni. Të ardhmet rrethore” — një kornizë që fton dizajnerët të mendojnë për zanatin jo vetëm si trashëgimi, por edhe si pikënisje për inovacion dhe për një të ardhme më të qëndrueshme e rrethore.
Në këtë kuadër, Geometric Motion e vendosi theksin te kryqëzimi mes identitetit tekstil afrikan dhe dizajnit strukturor bashkëkohor. Titulli “Indigo Exoskeleton” e sugjeron këtë takim: njëra anë lidhet me një traditë të pasur ngjyrash e materialesh, tjetra me forma të përcaktuara, të ndërtuara me kujdes, që i japin veshjes një karakter arkitektonik.
Java e Modës në Lagos është kthyer ndër vite në një nga platformat më të rëndësishme për modën afrikane, ku dizajnerë të rinj dhe marka të konsoliduara prezantojnë punën e tyre përpara një publiku ndërkombëtar. Ajo shërben jo vetëm si pasarelë, por edhe si hapësirë takimi mes krijuesve, industrisë dhe kulturës, duke ndihmuar që zërat e modës afrikane të dëgjohen përtej kontinentit.
Me koleksionin për pranverë/verë 2027, Geometric Motion i bashkohet kësaj bisede me një propozim që e shikon të kaluarën si burim frymëzimi dhe të ardhmen si hapësirë eksperimentimi. Prezantimi në Lagos 2026 e pozicionon markën brenda një brezi dizajnerësh që po e ripërcaktojnë modën afrikane përmes zanatit, strukturës dhe një vizioni bashkëkohor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.