Më të veshurat e javës: nga Cate Blanchett te Kim Kardashian, yjet që shkëlqyen në tapetet e kuq
Red Carpet Fashion Awards publikoi përzgjedhjen javore me 17 paraqitje: Blanchett dy herë në listë, Keke Palmer, Elle Fanning, Margot Robbie dhe Nicole Kidman mes emrave që spikatën.
Tapetet e kuq të kësaj jave sollën elegancë klasike dhe guxim modern në të njëjtën listë, dhe sipas Red Carpet Fashion Awards, përzgjedhja javore e “më të veshurave” u publikua më 7 nëntor 2026, duke mbledhur paraqitjet që spikatën për stilin, detajet dhe mënyrën si u interpretuan para kamerave.
Në krye të vëmendjes është Cate Blanchett, e cila shfaqet dy herë në listë: një herë me një krijim të Clare Waight Keller për Uniqlo dhe përsëri me një veshje nga Mary Katrantzou. Dy paraqitjet e saj tregojnë dy anë të ndryshme të stilit të saj — minimalizmin e rafinuar dhe lojën me ngjyra e forma — dhe e bëjnë atë një nga emrat më të diskutuar të javës.
Lista vijon me Keke Palmer në Wiederhoeft, Elle Fanning në Gucci, Anja Rubik në Saint Laurent, Emmy Rossum në Kallmeyer, Kim Kardashian në Ashi Studio Couture, Glenn Close në Matières Fécales, Mckenna Grace në Cong Tri, Sarah Paulson në Roksanda, Niecy Nash në LouBe, Andrea Riseborough në Honor, Gemma Chan në Burberry, Naomi Watts në Willy Chavarria, Mikey Madison në Dior, Elizabeth Debicki në Susie Cave, Margot Robbie në Chanel dhe Nicole Kidman në Chanel.
Nga Chanel-i i Margot Robbie dhe Nicole Kidman te Gucci i Elle Fanning dhe Dior i Mikey Madison, përzgjedhja bashkon shtëpi të mëdha mode me krijues të pavarur dhe stile që shkojnë nga eleganca e qetë te dramatikja. Pikërisht ky kontrast e bën listën e javës kaq tërheqëse për t’u ndjekur: çdo paraqitje tregon një histori të ndryshme, pa u kufizuar në një trend të vetëm.
Ashtu siç e paraqet edhe Red Carpet Fashion Awards, lista është një përzgjedhje dhe ftesë për votim e javës, jo një shpallje fituesi. Tani radha u takon lexuesve: cilën nga këto paraqitje do të zgjidhnit si të preferuarën tuaj? Shikoni listën, krahasoni stilet dhe zgjidhni yllin që, sipas jush, shkëlqeu më shumë në tapetin e kuq këtë javë.
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