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Eve Plumb: jam e lumtur që nuk e mora rolin në “The Exorcist”, është një film mjaft i tmerrshëm

Aktorja e Jan Brady-t në "The Brady Bunch" rrëfen në një podcast se bëri një lexim për rolin e Regan-it, që më pas e mori Linda Blair, dhe se filmi e tmerroi aq shumë sa fjeti te dhoma e nënës.

· 1 min lexim

Eve Plumb, e njohur si Jan Brady në “The Brady Bunch” (1969-1974), ka rrëfyer se bëri një lexim për rolin e Regan MacNeil në filmin horror të vitit 1973, “The Exorcist”, të regjisorit William Friedkin. Aktorja e tregoi këtë në podcast-in “Behind the Awards with Eila Mell and Bruce Gotlieb” në tetor, siç njofton People, duke thënë: “Hyra për një lexim dhe kaq ishte. Nuk mendoj se më filmuan as”.

Roli i Regan-it shkoi te Linda Blair, interpretimi i së cilës u bë ikonik dhe i solli një nominim për Oscar. Plumb tha se është shumë e lumtur që nuk e mori rolin: “Po, jam shumë e lumtur që nuk e mora. Është një film mjaft i tmerrshëm. Më tmerroi.”

Frika nuk mbaroi me leximin. Në memuarin e saj “Happiness Included”, Plumb ka shkruar se pasi e pa filmin në kinema, fjeti në shtratin e nënës “për disa netë” nga frika.

Aktorja shprehu gjithashtu dhembshuri për Blair-in, sepse roli i Regan-it mbeti ai që shtypi nuk e la kurrë pas, edhe pse karriera e saj vazhdoi përtej atij filmi.

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