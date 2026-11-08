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roze

Jeremy London mohon se është i pastrehë: kam një apartament në Florida, lajmi u frye

Aktori i "7th Heaven" reagoi në X pasi postimi i tij i fshirë për rrezikun e humbjes së punës dhe shtëpisë u kthye në lajme se ishte i pastrehë; sipas tij, situata u frye jashtë mase.

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Jeremy London, 54 vjeç, i njohur si Chandler Hampton në serialin “7th Heaven”, ka mohuar se është i pastrehë, siç njofton Page Six, duke reaguar në X pasi një postim i tij i fshirë u kthye në lajme se kishte mbetur pa shtëpi. “Kam një apartament në Florida. People po më bën të dukem i pastrehë”, shkroi aktori, duke kritikuar mënyrën se si u pasqyrua historia e tij.

Sipas tij, postimi origjinal, i publikuar të enjten dhe më pas i fshirë, erdhi nga tronditja prej sjelljes së shefit të tij, të cilin e përshkroi se po kalonte “një lloj krize mendore”. Në atë postim ai kishte shkruar se mund të humbiste punën dhe shtëpinë, duke kërkuar punë e strehim, dhe se situata po i ndikonte gjumin dhe frymëmarrjen.

London shpjegoi se nuk donte të kthehej në Florida sepse ishte dashuruar me Pensilvaninë (PA), ku jeton dhe punon. Në një koment te E! News ai shkroi: “Ju premtoj se kjo u frye jashtë mase… Isha i trishtuar dhe në shok. Por nuk jam i varfër. Kërkoj ndjesë për formulimin konfuz”.

Më pas ai shtoi: “Të jesh i famshëm në çfarëdo mënyre është kaq budallallëk. Tweet-et tona nuk duhet të jenë lajm.” London, i njohur edhe për rolet në “Party of Five” dhe “Mallrats”, mban edhe punë të zakonshme krahas aktrimit, duke thënë se “shumica e aktorëve vdesin urie ndryshe”.

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