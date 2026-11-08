☁️
Tiranë 9°C · Vranët 08 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.83 ▲0.34%
ARI 4,075 ▼0.94%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733 EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733
₿ CRYPTO
BTC $75,816 ▼ -0.17% ETH $2,238 ▼ -0.2% XRP $1.1632 ▼ -1.56% SOL $89.6500 ▼ -0.64%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 %
EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733 EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733
08 Nën 2026
Breaking
Kim Kardashian merr çelësat e arkivave të Rabanne për gardërobën e “All’s Fair” Java e Modës në Lagos: Geometric Motion prezanton koleksionin “Indigo Exoskeleton” për pranverë/verë 2027 Më të veshurat e javës: nga Cate Blanchett te Kim Kardashian, yjet që shkëlqyen në tapetet e kuq Eve Plumb: jam e lumtur që nuk e mora rolin në “The Exorcist”, është një film mjaft i tmerrshëm Chanel mban sfilatën e parë në Australi: Margot Robbie dhe Nicole Kidman në rreshtin e parë në Sidnej
Menu
Moda

Chanel mban sfilatën e parë në Australi: Margot Robbie dhe Nicole Kidman në rreshtin e parë në Sidnej

Koleksioni Cruise 2026/27 i Matthieu Blazy-t, prezantuar fillimisht në Biarritz, zbarkoi te The Cutaway në Barangaroo; Kylie Minogue këndoi në festën pas sfilatës.

· 2 min lexim

Më 5 nëntor 2026, Chanel prezantoi koleksionin Cruise 2026/27 te The Cutaway, në Barangaroo të Sidnejt — sfilata e parë e shtëpisë ndonjëherë në Australi. Shfaqja u mbajt dy herë gjatë ditës, një herë pasdite dhe një herë në orën 18:00, duke e kthyer hapësirën nën rezervuarin e Barangaroo-së në një nga ngjarjet më të ndjekura të modës të vitit në vend, siç raporton Ever After Magazine.

Koleksioni është Cruise-i i parë i drejtorit kreativ Matthieu Blazy, i zbuluar fillimisht në prill në Biarritz, qyteti ku Gabrielle Chanel hapi në vitin 1915 shtëpinë e saj të parë couture jashtë Parisit. Me titullin “Sous le salon, la plage” — nën sallon, plazhi — koleksioni ripunon kodet klasike të shtëpisë: fustani i vogël i zi, logoja e dyfishtë C dhe marinière-a vijnë me paillette si guaska, krahas një fustani të kuq të skalitur si koral dhe fustaneve sirene me sequins.

Në rreshtin e parë u ulën disa nga emrat më të njohur të Australisë dhe të Hollivudit. Margot Robbie zgjodhi një fustan të tejdukshëm mëndafshi të bardhë nga koleksioni pranverë/verë 2027, me kamelia me pupla në bust, çantë të zezë të qepur dhe një bob të butë të kthyer pas veshit. Nicole Kidman u shfaq me xhaketë të zezë grain de poudre dhe pantallona të njëjta mbi bluzë mëndafshi bore, këmishë të bardhë dhe jelek; sipas People, ajo shoqërohej edhe nga vajza e saj, Faith Margaret, 15 vjeçe. Kylie Minogue zgjodhi një kardigan dhe fund ecru kashmir-mëndafsh nga para-koleksioni pranverë/verë 2027.

Mes të ftuarve ishin edhe Olivia DeJonge, Baz Luhrmann, Joel Edgerton dhe surfisti Jack Robinson. Skenografia, me frymëzim Art Deco dhe pesë dhoma të ndërlidhura nën rezervuarin Barangaroo, e ktheu sfilatën në një udhëtim nga sallonet e Biarritz-it drejt bregdetit australian.

Pas sfilatës, festa u zhvendos te Pier 2/3 në Walsh Bay, ku Kylie Minogue performoi për të ftuarit. Ajo dhe Robbie ndërruan veshjet për mbrëmjen, duke e mbyllur me muzikë dhe elegancë debutimin historik të Chanel në Australi.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu