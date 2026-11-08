Chanel mban sfilatën e parë në Australi: Margot Robbie dhe Nicole Kidman në rreshtin e parë në Sidnej
Koleksioni Cruise 2026/27 i Matthieu Blazy-t, prezantuar fillimisht në Biarritz, zbarkoi te The Cutaway në Barangaroo; Kylie Minogue këndoi në festën pas sfilatës.
Më 5 nëntor 2026, Chanel prezantoi koleksionin Cruise 2026/27 te The Cutaway, në Barangaroo të Sidnejt — sfilata e parë e shtëpisë ndonjëherë në Australi. Shfaqja u mbajt dy herë gjatë ditës, një herë pasdite dhe një herë në orën 18:00, duke e kthyer hapësirën nën rezervuarin e Barangaroo-së në një nga ngjarjet më të ndjekura të modës të vitit në vend, siç raporton Ever After Magazine.
Koleksioni është Cruise-i i parë i drejtorit kreativ Matthieu Blazy, i zbuluar fillimisht në prill në Biarritz, qyteti ku Gabrielle Chanel hapi në vitin 1915 shtëpinë e saj të parë couture jashtë Parisit. Me titullin “Sous le salon, la plage” — nën sallon, plazhi — koleksioni ripunon kodet klasike të shtëpisë: fustani i vogël i zi, logoja e dyfishtë C dhe marinière-a vijnë me paillette si guaska, krahas një fustani të kuq të skalitur si koral dhe fustaneve sirene me sequins.
Në rreshtin e parë u ulën disa nga emrat më të njohur të Australisë dhe të Hollivudit. Margot Robbie zgjodhi një fustan të tejdukshëm mëndafshi të bardhë nga koleksioni pranverë/verë 2027, me kamelia me pupla në bust, çantë të zezë të qepur dhe një bob të butë të kthyer pas veshit. Nicole Kidman u shfaq me xhaketë të zezë grain de poudre dhe pantallona të njëjta mbi bluzë mëndafshi bore, këmishë të bardhë dhe jelek; sipas People, ajo shoqërohej edhe nga vajza e saj, Faith Margaret, 15 vjeçe. Kylie Minogue zgjodhi një kardigan dhe fund ecru kashmir-mëndafsh nga para-koleksioni pranverë/verë 2027.
Mes të ftuarve ishin edhe Olivia DeJonge, Baz Luhrmann, Joel Edgerton dhe surfisti Jack Robinson. Skenografia, me frymëzim Art Deco dhe pesë dhoma të ndërlidhura nën rezervuarin Barangaroo, e ktheu sfilatën në një udhëtim nga sallonet e Biarritz-it drejt bregdetit australian.
Pas sfilatës, festa u zhvendos te Pier 2/3 në Walsh Bay, ku Kylie Minogue performoi për të ftuarit. Ajo dhe Robbie ndërruan veshjet për mbrëmjen, duke e mbyllur me muzikë dhe elegancë debutimin historik të Chanel në Australi.
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