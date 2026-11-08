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Kate Middleton nderon mbretëreshën Elizabeth II me vathët e saj në Festivalin e Përkujtimit në Londër

Princesha e Uellsit mbërriti në Royal Albert Hall me princin William, me fustanin me pika të Alessandra Rich dhe vathët me diamante që mbretëresha e ndjerë ia kaloi në vitin 2016.

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Më 7 nëntor 2026, Catherine, Princesha e Uellsit, mori pjesë së bashku me princin William në Festivalin vjetor të Përkujtimit të Legjionit Mbretëror Britanik në Royal Albert Hall në Londër, siç njofton Hello!. Princ William mungoi në edicionin e vitit 2025, pasi kthehej nga eventi Earthshot në Brazil, ndaj rikthimi i çiftit këtë vit u prit me vëmendje të veçantë.

Princesha zgjodhi një fustan midi me pika dhe pala nga Alessandra Rich, të cilin e kishte veshur edhe në vitin 2022 për përkujtimoren e princit Philip. Veshjen e plotësoi me një rrip të zi kadifeje, geta të zeza transparente dhe këpucë të zeza me majë. Ajo mbante edhe broshën e Regjimentit të Gardës Irlandeze dhe një lulekuqe të punuar me dorë nga Izzy Ager e Lock & Co., simbol i përkujtimit të të rënëve.

Vëmendjen më të madhe e morën vathët e saj, Diamond Orbital Pendant, të njohur edhe si Queen’s Diamond Pendant Earrings, që i përkisnin mbretëreshës Elizabeth II dhe iu kaluan Catherine-it në vitin 2016. Vathët kanë një motiv luleje dhe një varëse me katër diamante të rrethuar nga një kornizë diamantesh, duke e kthyer zgjedhjen në një homazh të qartë dhe elegant për mbretëreshën e ndjerë.

Festivali i Përkujtimit nderon shërbimin dhe sakrificën e forcave të armatosura britanike dhe të Commonwealth-it dhe mbahet një ditë para të Dielës së Përkujtimit. Këtë vit u shënuan 15 vjet nga Operacioni TELIC në Irak, në të cilin humbën jetën 179 ushtarë britanikë. Të pranishëm në ceremoni ishin edhe mbreti Charles III, mbretëresha Camilla dhe Princesha Anne, si edhe kryeministri Andy Burnham, sipas Hello!. Festivali u transmetua në BBC One më 7 nëntor, në orën 21:00.

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