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08 Nën 2026
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Moda

Kim Kardashian merr çelësat e arkivave të Rabanne për gardërobën e “All’s Fair”

Sipas Vogue, Olivier Rousteing i jep mikes së tij prej kohësh akses të plotë në arkivat e shtëpisë për paraqitjet e saj në turin e "All's Fair".

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Sipas Vogue, Olivier Rousteing po i jep Kim Kardashian-it, mikes së tij prej kohësh, carte blanche — akses të plotë — në arkivat e Rabanne për gardërobën e saj në “All’s Fair”. Lajmi vjen ndërsa Kardashian vijon turin promovues të sezonit të dytë të serialit ligjor, gjatë të cilit ajo është shfaqur me krijime arkivale dhe couture.

Sipas raportimit të revistës, Kardashian do të mund të zgjedhë vetë nga thesari historik i shtëpisë franceze për paraqitjet e saj publike gjatë turit, një privilegj që rrallë u jepet edhe yjeve më të mëdhenj të momentit.

Aksesi në arkivat e një shtëpie mode për një gardërobë televizive dhe promovuese është i rrallë dhe zakonisht rezervohet për miqësi dhe bashkëpunime afatgjata. Në këtë rast, lidhja e ngushtë e Rousteing me Kardashian, e ndërtuar ndër vite, e bën hapjen e arkivave një gjest besimi, jo thjesht një zgjedhje stilistike.

Rabanne, e njohur për materialet metalike dhe siluetat e guximshme, ka një arkivë që rrëfen disa nga kapitujt më të rëndësishëm të modës së shekullit të kaluar. Vendosja e saj në dispozicion të një turi promovues tregon se sa shumë peshë ka marrë moda si pjesë e narrativës së “All’s Fair”.

Me arkivat tashmë të hapura, pritet që paraqitjet e ardhshme të Kardashian gjatë turit të sjellin krijime të tjera arkivale, duke e kthyer gardërobën e serialit në një nga temat më të komentuara të sezonit.

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