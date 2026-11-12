HIIF investon 35 milionë euro në ICEYE: në Greqi ngrihet njësi prodhimi me kapacitet 150 satelitë në vit
Investimi i parë i Fondit grek të Inovacionit dhe Infrastrukturës, në aksione të privilegjuara të kompanisë evropiane të teknologjisë satelitore, u njoftua në Athinë në prani të kryeministrit Mitsotakis dhe lidhet me mbi 250 vende pune të specializuara deri në vitin 2028.
Fondi grek i Inovacionit dhe i Infrastrukturës (HIIF) njoftoi të mërkurën investimin e tij të parë, me vlerë 35 milionë euro, në kompaninë evropiane të teknologjisë satelitore ICEYE. Siç njofton Energodromio, njoftimi u bë gjatë një takimi në zyrat e Fondit në Athinë, në prani të kryeministrit Kyriakos Mitsotakis, dhe investimi ka të bëjë me blerjen e aksioneve të privilegjuara të ICEYE-së.
Sipas raportimit të Energodromio, marrëveshja u nënshkrua më 30 shtator dhe u përfundua në tetor të vitit 2026, duke shënuar nisjen e aktivitetit investues të HIIF-it, i cili është mjeti investues i Fondit Kombëtar të Zhvillimit të Greqisë. Kryeministri Mitsotakis e cilësoi investimin si një hap të madh për ekonominë greke dhe si provën më të mirë se modeli prodhues i vendit po ndryshon rrënjësisht.
Investimi lidhet me krijimin në Greqi të një njësie të vertikale prodhimi satelitësh, me mundësi montimi, integrimi dhe testimi, si dhe ndërtimi të nënsistemeve. Njësia pritet të arrijë një kapacitet prodhimi deri në 150 satelitë në vit, kur të zhvillohet plotësisht, dhe parashikon krijimin e më shumë se 250 vendeve të specializuara pune deri në vitin 2028, me theks te kërkimi, zhvillimi dhe prodhimi industrial i teknologjisë së lartë.
ICEYE ka tashmë aktivitet prodhues në Neo Psychiko të Athinës dhe, siç kujton Energodromio, ka marrë pjesë në Programin Kombëtar të Mikrosatelitëve, duke ndërtuar dy satelitët e parë grekë me teknologji SAR. Satelitët me radar të aperturës sintetike lejojnë vëzhgimin e Tokës ditë e natë, edhe në kushte resh ose tymi, dhe të dhënat e tyre përdoren për mbrojtjen kombëtare, mbikëqyrjen e zonave detare dhe të kufijve, përballimin e zjarreve dhe përmbytjeve, si dhe mbrojtjen e infrastrukturave kritike.
Pjesëmarrja e HIIF-it është pjesë e raundit primar të financimit Series F të ICEYE-së, me vlerë totale 485 milionë euro, ku marrin pjesë edhe investitorë institucionalë si General Atlantic, EQT përmes Fondit Scaleup Europe të Komisionit Europian, Autoriteti i Investimeve i Katarit dhe fondet shtetërore finlandeze Solidium e Tesi. Duke llogaritur edhe shitjen dytësore të aksioneve, vlera totale e transaksioneve të këtij raundi kalon 1 miliard euro, sipas Energodromio.
Ministri i Qeverisjes Digjitale dhe Inteligjencës Artificiale, Dimitris Papastergiou, deklaroi se me këtë investim Greqia synon që shkencëtarët grekë të mund të projektojnë dhe ndërtojnë teknologji hapësinore në vendin e tyre, ndërsa njoftoi edhe konkurset e reja të programit “HELLAS-SPACE 2.0” për satelitë optikë dhe termikë grekë, që pritet të shpallen deri në fund të nëntorit 2026. Nga ana e tij, bashkëthemeluesi dhe drejtori ekzekutiv i ICEYE-së, Rafal Modrzewski, tha se në më pak se dy vjet ekipi i kompanisë në Athinë ka provuar se Greqia mund të ndërtojë satelitë të nivelit botëror.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.