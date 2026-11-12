Acuff Jr. shpërthen pas startit 1-10 të Kings: Nuk jam humbës, nuk është argëtim
Fillimi historik personal i Darius Acuff Jr. nuk po përkthehet në fitore për Sacramento Kings, dhe rookie 19-vjeçar nuk e fshehu frustrimin pas humbjes 107-100 ndaj Orlando Magic të martën në mbrëmje. Siç raporton USA Today Sports, Acuff, që shënoi 29 pikë me 10 nga 21 gjuajtje, doli para gazetarëve si fytyra e franchise-it në një fillim sezoni me bilanc 1-10 dhe katër humbje radhazi.
I pyetur se cila është pjesa më frustruese, Acuff u përgjigj shkurt: «Kur sahati shkon në zero dhe ne kemi humbur». Për peshën që i rëndon humbjet, ai shtoi: «Shumë. Nuk jam humbës. Prandaj nuk është argëtim». Ai pranoi se skuadra po përpiqet, por rezultati nuk ndryshon: «Nuk di çfarë të bëj, ndiej se po përpiqemi të gjithë së bashku, thjesht nuk po dalim me fitore. 1-10 thjesht nuk tingëllon drejt».
Shifrat e tij, ndërkohë, janë historike: Acuff ka mesatarisht 25.9 pikë për ndeshje në 11 ndeshjet e para dhe 259 pikët e tij në 10 ndeshjet e para janë shifra më e mirë e një rookie që nga Michael Jordan, që kishte 273 në sezonin 1984-85, siç veçon USA Today. Por Kings humbën 21 topa ndaj Magic — katër prej tyre nga vetë Acuff, që mori përgjegjësinë: «Kemi pesë ndeshje që e themi të njëjtën gjë. Nuk ka fajtor tjetër veç nesh. Duhet thjesht të dalim dhe ta bëjmë».
Mbështetja më e madhe i vjen nga veterani Zach LaVine, që ndaj Magic shënoi 31 pikë, më shumë në skuadër: «Darius është i veçantë. Kjo nuk është më për mua. Duhet ta mbështes sa më mirë, edhe duke luajtur më shumë pa top, sepse ai do të jetë vërtet i veçantë», tha LaVine, duke bërë thirrje që skuadra të qëndrojë e bashkuar.
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