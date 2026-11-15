Kriza qeveritare në Holandë dhe Belgjikë, Jetten dhe De Wever luftojnë për mbijetesë politike
Qeveritë e Holandës dhe të Belgjikës fqinje u përballën me pasiguri politike, ndërsa mosmarrëveshjet për taksat, shpenzimet dhe bashkëpunimin në koalicion kërcënuan mbijetesën e tyre, siç njofton Worthy News. Kryeministri holandez Rob Jetten mbajti orë të tëra bisedimesh krize me partnerët kryesorë të koalicionit, pasi një revoltë parlamentare për taksat mbi pasurinë e solli qeverinë e tij të pakicës pranë rrëzimit, më pak se nëntë muaj pas marrjes së detyrës.
Kriza në Hagë shpërtheu pasi deputetët e partisë së Jetten, Demokratët 66 (D66), dhe të Apelit Kristian Demokrat (CDA) mbështetën amendamente të opozitës për ta kaluar paketën tatimore të qeverisë për vitin 2027. Paketa kaloi në dhomën e ulët me 150 vende me vetëm 76 vota pro dhe 74 kundër, ndërsa partneri tjetër i koalicionit, VVD-ja, e akuzoi koalicionin se ishte zhvendosur fort majtas. Udhëheqësja e VVD-së, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, paralajmëroi se eksperimenti i kabinetit të pakicës ka dështuar dhe nuk mund të vazhdojë kështu, megjithëse transmetuesit holandezë NOS dhe RTL njoftuan se koalicioni e shmangu për momentin rrëzimin.
Në Belgjikë, kryeministri Bart De Wever po zhvillon negociata të reja për buxhetin, pasi mbreti Philippe ia refuzoi dorëheqjen dhe i dha afat deri të hënën, më 16 nëntor, për të gjetur një rrugëdalje nga mosmarrëveshja për miliarda euro shkurtime shpenzimesh dhe rritje taksash. Qeveria e De Wever kërkon masa me vlerë rreth 10 miliardë euro deri në vitin 2029, por pesë partitë e koalicionit nuk bien dakord për balancën mes shkurtimeve dhe të ardhurave shtesë.
Komisioni Evropian ka vlerësuar se shpenzimet publike të Belgjikës arritën në 54,2 për qind të prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2025, ndër nivelet më të larta në Bashkimin Evropian, ndërsa deficiti buxhetor pritet të arrijë 5,2 për qind të PBB-së në vitin 2026. De Wever i tha parlamentit se shpreson t’i çojë mbretit një mesazh pozitiv të hënën.
Të dy liderët duhet tani të pajtojnë kërkesat konkurruese të partnerëve të koalicionit, në një kohë kur qeveritë evropiane kërkojnë unitet më të madh përballë sfidave të sigurisë dhe ekonomisë. Holanda ka mbajtur katër palë zgjedhje të përgjithshme në një dekadë, shenjë e një peizazhi politik gjithnjë e më të fragmentuar.
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