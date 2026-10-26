☁️
Tiranë 11°C · Vranët 26 Tetor 2026
S&P 500 7,624 ▼0.52%
DOW 52,215 ▼1.23%
NASDAQ 25,955 ▼0.21%
NAFTA 101.19 ▼2.01%
ARI 4,026 ▲0.45%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707 EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707
₿ CRYPTO
BTC $80,231 ▼ -0.43% ETH $2,324 ▼ -1.15% XRP $1.2902 ▼ -0.93% SOL $101.4200 ▼ -0.47%
S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 101.19 ▼2.01 % ARI 4,026 ▲0.45 % S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 101.19 ▼2.01 % ARI 4,026 ▲0.45 %
EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707 EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707
26 Tet 2026
Breaking
Zjarre pas granatimeve ruse në rajonin e Chernihivit, dy të plagosur Numri i të plagosurve nga sulmi i natës në Zaporizhzhia rritet në katër BRAZIL – Lula fiton presidencialet, Bolsonaro kërkon anulimin e zgjedhjeve Ngecin investimet publike, vetëm 36% e planit në 9 muaj, 1.2 mld euro duhet të shpenzohen në 3 muaj Arlinda Zekaj kërkoi llogaridhënie tri ditë para vrasjes, Prokuroria konfirmon se nisi shqyrtimin e parashtresës
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Huthi-t pretendojnë goditjen e aeroportit të Riadit dhe të stacioneve të pompimit të tubacionit Lindje–Perëndim

Zëdhënësi Yahya Saree tha se një raketë balistike u lëshua drejt aeroportit King Khalid dhe se dronë goditën stacionet e pompimit të naftës në lindje e perëndim të Arabisë Saudite, por Rijadi nuk ka konfirmuar dëme.

· 3 min lexim
Tubacion nafte në shkretëtirën pranë Jubail-it, Arabi Saudite

Grupi Huthi i Jemenit, i lidhur me Iranin, tha të hënën se ka sulmuar stacionet e pompimit të naftës së papërpunuar të tubacionit Lindje–Perëndim të Arabisë Saudite dhe aeroportin e Riadit, por nuk pati asnjë konfirmim të menjëhershëm nga pala saudite, siç njofton Reuters.

Sipas mbulimit live të Al Jazeera-s, zëdhënësi ushtarak i Huthi-ve, Yahya Saree, e quajti “të saktë” goditjen ndaj aeroportit ndërkombëtar King Khalid në kryeqytetin saudit dhe tha në një deklaratë në X se forcat e grupit lëshuan një sulm me raketë balistike ndaj aeroportit. Saree pretendoi gjithashtu disa sulme me dronë ndaj stacioneve të pompimit të naftës së papërpunuar në lindje dhe në perëndim të vendit. Deri tani nuk ka asnjë konfirmim për dëme apo viktima nga sulmet e pretenduara ndaj aeroportit dhe objekteve të naftës.

Deklarata erdhi disa orë pasi forcat saudite njoftuan se kishin interceptuar dhe shkatërruar një raketë balistike të lëshuar nga Huthi-t drejt Riadit. Në përgjigje, koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite goditi kryeqytetin jemenas Sanaa dhe tha se shkatërroi dy lëshues raketash balistike, njëri prej të cilëve, sipas zëdhënësit Turki al-Maliki, ishte përdorur në sulmin e orëve të fundit ndaj Riadit.

Tubacioni Lindje–Perëndim, i operuar nga kompania shtetërore Saudi Aramco, është një nga rrugët energjetike më strategjike të mbretërisë: siç përshkruan agjencia Anadolu, ai shtrihet rreth 1,200 kilometra nga zona e Abqaiq-ut, në lindje të Arabisë Saudite, deri te qyteti port i Yanbu-së në Detin e Kuq, duke transportuar naftë të papërpunuar nga fushat dhe impiantet e përpunimit të lindjes drejt rafinerive dhe terminaleve të eksportit në bregun perëndimor. Pikërisht për këtë, tubacioni shërben si një alternativë strategjike ndaj dërgesave të naftës që kalojnë përmes Ngushticës së Hormuzit.

Huthi-t kanë lëshuar vazhdimisht raketa balistike dhe dronë ndaj aeroporteve, porteve dhe instalimeve të naftës të Arabisë Saudite, duke e kthyer aleatin e SHBA-së në një pikë presioni në luftën më të gjerë që ka përfshirë rajonin që nga fillimi i konfliktit SHBA–Iran. Pretendimi i ri i grupit, nëse konfirmohen dëme në stacionet e pompimit, do të rriste edhe më tej presionin mbi rrugën kryesore alternative të eksportit të naftës saudite.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu