Huthi-t pretendojnë goditjen e aeroportit të Riadit dhe të stacioneve të pompimit të tubacionit Lindje–Perëndim
Zëdhënësi Yahya Saree tha se një raketë balistike u lëshua drejt aeroportit King Khalid dhe se dronë goditën stacionet e pompimit të naftës në lindje e perëndim të Arabisë Saudite, por Rijadi nuk ka konfirmuar dëme.
Grupi Huthi i Jemenit, i lidhur me Iranin, tha të hënën se ka sulmuar stacionet e pompimit të naftës së papërpunuar të tubacionit Lindje–Perëndim të Arabisë Saudite dhe aeroportin e Riadit, por nuk pati asnjë konfirmim të menjëhershëm nga pala saudite, siç njofton Reuters.
Sipas mbulimit live të Al Jazeera-s, zëdhënësi ushtarak i Huthi-ve, Yahya Saree, e quajti “të saktë” goditjen ndaj aeroportit ndërkombëtar King Khalid në kryeqytetin saudit dhe tha në një deklaratë në X se forcat e grupit lëshuan një sulm me raketë balistike ndaj aeroportit. Saree pretendoi gjithashtu disa sulme me dronë ndaj stacioneve të pompimit të naftës së papërpunuar në lindje dhe në perëndim të vendit. Deri tani nuk ka asnjë konfirmim për dëme apo viktima nga sulmet e pretenduara ndaj aeroportit dhe objekteve të naftës.
Deklarata erdhi disa orë pasi forcat saudite njoftuan se kishin interceptuar dhe shkatërruar një raketë balistike të lëshuar nga Huthi-t drejt Riadit. Në përgjigje, koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite goditi kryeqytetin jemenas Sanaa dhe tha se shkatërroi dy lëshues raketash balistike, njëri prej të cilëve, sipas zëdhënësit Turki al-Maliki, ishte përdorur në sulmin e orëve të fundit ndaj Riadit.
Tubacioni Lindje–Perëndim, i operuar nga kompania shtetërore Saudi Aramco, është një nga rrugët energjetike më strategjike të mbretërisë: siç përshkruan agjencia Anadolu, ai shtrihet rreth 1,200 kilometra nga zona e Abqaiq-ut, në lindje të Arabisë Saudite, deri te qyteti port i Yanbu-së në Detin e Kuq, duke transportuar naftë të papërpunuar nga fushat dhe impiantet e përpunimit të lindjes drejt rafinerive dhe terminaleve të eksportit në bregun perëndimor. Pikërisht për këtë, tubacioni shërben si një alternativë strategjike ndaj dërgesave të naftës që kalojnë përmes Ngushticës së Hormuzit.
Huthi-t kanë lëshuar vazhdimisht raketa balistike dhe dronë ndaj aeroporteve, porteve dhe instalimeve të naftës të Arabisë Saudite, duke e kthyer aleatin e SHBA-së në një pikë presioni në luftën më të gjerë që ka përfshirë rajonin që nga fillimi i konfliktit SHBA–Iran. Pretendimi i ri i grupit, nëse konfirmohen dëme në stacionet e pompimit, do të rriste edhe më tej presionin mbi rrugën kryesore alternative të eksportit të naftës saudite.
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