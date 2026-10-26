Planet janë gati dhe presin Trump-in: SHBA mund të nisë operacione të mëdha kundër Iranit brenda 96 orësh nga urdhri
Dy zyrtarë amerikanë thonë se forcat e SHBA-së në Lindjen e Mesme janë të vendosura dhe të gatshme për një përpjekje të madhe ushtarake kundër Iranit, ndërsa Izraeli ka shtyrë goditjet e veta në pritje të operacioneve të përbashkëta.
Forcat amerikane në Lindjen e Mesme janë të përgatitura për të nisur operacione të reja, potencialisht të mëdha, ushtarake kundër Iranit “brenda 96 orësh nga marrja” e një urdhri nga presidenti Donald Trump, sipas dy zyrtarëve amerikanë. Forca të mjaftueshme janë vendosur tashmë në rajon për t’i kryer sulmet e mundshme, thanë burimet, siç njofton CNN.
Shtrirja e operacioneve të reja ushtarake amerikane me gjasë do të shkonte përtej goditjeve të deritanishme ndaj radarëve, lëshuesve dhe aseteve të tjera iraniane që mund të rindërtohen shpejt — praktikë që zyrtarët e përshkruajnë si “kositje e lëndinës” për ruajtjen e status quo-së që kur Trump ndaloi operacionet e plota luftarake në fillim të vitit. “Do të jetë një përpjekje e madhe”, i tha njëri nga zyrtarët CNN-it. Zyrtarë aktualë dhe ish-zyrtarë të njohur me diskutimet e brendshme të planifikimit ushtarak thonë se është çështje kohe, jo nëse, që Trump të japë urdhrin, dhe besojnë se ai mund të vijë në çdo kohë para fundit të vitit, me shumë gjasë pas zgjedhjeve afatmesme amerikane.
Sipas CNN-it, drejtuesit e Komandës Qendrore amerikane dhe të Pentagonit kanë hartuar një listë të gjerë objektivash, që përfshin infrastrukturën energjetike, objektet ushtarake dhe objektet bërthamore të Iranit. Zyrtarët pranojnë se forcat iraniane tani i njohin më mirë taktikat amerikane, çka do ta bënte më të vështirë shkatërrimin e të gjitha objektivave të synuara. Trump nuk e ka vendosur ende mendjen se çfarë do të bëjë pas zgjedhjeve afatmesme, por duket i prirur drejt urdhërimit të një veprimi të madh; zyrtarët paralajmërojnë megjithatë se edhe më parë ai është dukur i prirur drejt veprimeve të caktuara dhe është tërhequr në çastin e fundit. Shtëpia e Bardhë nuk pranoi të komentojë, ndërsa një zyrtar i lartë i Pentagonit i tha CNN-it se departamenti “është një organizatë planifikimi dhe detyra e tij është të zhvillojë dhe të zbatojë opsionet ushtarake të urdhëruara nga presidenti”.
Vlerësimet e fundit të inteligjencës amerikane tregojnë se Irani dhe rebelët Huthi e marrin shumë seriozisht mundësinë e sulmeve të ripërtërira nga SHBA-ja dhe ndoshta Izraeli. Nëse Uashingtoni dhe Izraeli nisin operacione të reja ushtarake kundër Iranit, Teherani dhe Huthi-t me gjasë do të hakmerren menjëherë duke shënjestruar personelin dhe objektet amerikane në gjithë rajonin — dhe ndoshta edhe përtej tij — thonë burime të njohura me vlerësimet; zyrtarët e inteligjencës besojnë megjithatë se Irani dhe Huthi-t nuk ka gjasë të kryejnë tani sulme parandaluese përshkallëzuese, por nuk do të hezitonin të përgjigjeshin nëse Irani goditet i pari. Në një memo të paklasifikuar të 23 tetorit, drejtori i Inteligjencës Kombëtare, Jay Clayton, i shkroi sekretarit të Shtetit, Marco Rubio, se inteligjenca amerikane ka konstatuar se Irani “ka rritur ndjeshëm përpjekjet për të shënjestruar personelin amerikan” dhe se përpjekjet komplotuese vdekjeprurëse “kanë arritur faza të avancuara në Lindjen e Mesme dhe në disa vende të tjera”.
Pikërisht ky kërcënim rajonal është një arsye pse SHBA-ja pritet të vazhdojë ditët e ardhshme tërheqjen e qetë të personelit nga ambasadat e saj në Lindjen e Mesme. Ambasada amerikane në Riad është e vetmja përfaqësi diplomatike amerikane në rajon nën urdhër largimi, por një burim i tha CNN-it se edhe të tjerat pritet të marrin direktiva të ngjashme, ndërsa ato që nuk i marrin do të tkurren nën një kufi personeli. Edhe personeli ushtarak amerikan jothelbësor, që pritej të dislokohej në Lindjen e Mesme me rotacionin e radhës të trupave, është njoftuar se nuk do të dërgohet më, sipas një zyrtari amerikan.
Edhe Izraeli po bën presion për goditje të reja. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka shtyrë për sulme të reja kundër Iranit, por zyrtarët amerikanë i kanë kërkuar të presë derisa administrata Trump të jetë gati për operacione të përbashkëta, sipas dy zyrtarëve amerikanë dhe një burimi izraelit të sigurisë. “Netanyahu donte vërtet dhe u përpoq ta bindte Trump-in për një sulm të përbashkët në Iran para zgjedhjeve, dhe Trump nuk dha dritë jeshile”, i tha burimi izraelit i sigurisë CNN-it; një arsye e refuzimit, sipas tij, ishte se shefi i shtabit të ushtrisë izraelite, Eyal Zamir, i tha kryetarit të Shefave të Përbashkët amerikanë, gjeneralit Dan Caine, se një sulm i tillë do të dëmtonte zgjedhjet në Izrael dhe do të çonte në shtyrjen e tyre. Izraeli duket se i ka shtyrë planet e menjëhershme për sulme shtesë, por po përgatitet për operacione të mundshme të përbashkëta me SHBA-në — me gjasë pas zgjedhjeve afatmesme amerikane — edhe sepse ka nevojë për mbështetjen amerikane për mbrojtjen raketore, teksa municionet e tij mbrojtëse janë tendosur gjatë luftës. “Planet janë gati, në pritje të miratimit të Trump-it, mund të jetë pas zgjedhjeve afatmesme”, i tha CNN-it i njëjti burim.
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