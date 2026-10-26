Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite godet Sanaa-në: shkatërrohen dy lëshues raketash balistike të Huthi-ve
Koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite, që lufton në Jemen në mbështetje të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht, njoftoi se ka goditur kryeqytetin Sanaa dhe ka shkatërruar atje dy lëshues raketash balistike të Huthi-ve. Siç njofton Al Jazeera, zëdhënësi i koalicionit, Turki al-Maliki, tha në një postim në platformën X se njëri prej lëshuesve të shkatërruar ishte përdorur në sulmin e fundit të Huthi-ve ndaj Riadit.
Sipas al-Malikit, operacionet për çmontimin e rrjetit të raketave balistike të Huthi-ve po vazhdojnë. Sanaa, kryeqyteti i Jemenit, kontrollohet nga lëvizja Huthi, e mbështetur nga Irani, e cila prej javësh ka shtuar sulmet me raketa balistike dhe dronë ndaj qyteteve, aeroporteve dhe infrastrukturës energjetike të Arabisë Saudite.
Sulmi hakmarrës i koalicionit vjen vetëm pak orë pasi mbrojtja ajrore saudite interceptoi dhe shkatërroi një tjetër raketë balistike të Huthi-ve që ishte drejtuar ndaj Riadit. Mbrojtja Civile saudite kishte lëshuar më herët një alarm për rrezik të mundshëm në kryeqytet, alarm që u hoq pak minuta më vonë, me njoftimin se rreziku kishte kaluar.
Përplasja mes koalicionit dhe Huthi-ve është një nga frontet më aktive të konfliktit rajonal që lidhet me luftën SHBA–Iran. Ditët e fundit, koalicioni ka njoftuar interceptimin e dhjetëra raketave balistike të lëshuara drejt jugut dhe kryeqytetit të mbretërisë, ndërsa Huthi-t kanë paralajmëruar se aeroporti ndërkombëtar i Riadit mbetet objektiv ushtarak, ndonëse fluturimet atje kanë rifilluar pas një mbylljeje dyjavore.
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