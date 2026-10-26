🌫️
Tiranë 11°C · Mjegull 26 Tetor 2026
S&P 500 7,624 ▼0.52%
DOW 52,215 ▼1.23%
NASDAQ 25,955 ▼0.21%
NAFTA 101.04 ▼2.16%
ARI 4,007 ▼0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707 EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707
₿ CRYPTO
BTC $79,623 ▼ -1.66% ETH $2,302 ▼ -2.78% XRP $1.2835 ▼ -2.11% SOL $100.6400 ▼ -1.85%
S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 101.04 ▼2.16 % ARI 4,007 ▼0.03 % S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 101.04 ▼2.16 % ARI 4,007 ▼0.03 %
EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707 EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707
26 Tet 2026
Breaking
Rusët godasin Zaporizhzhian: një i plagosur, shtëpi private dhe automjete të dëmtuara Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite godet Sanaa-në: shkatërrohen dy lëshues raketash balistike të Huthi-ve Trump i shton edhe Norvegjinë listës së vendeve që i fyen, për shkak të Çmimit Nobel Lista Studentore e mposhti Vuçiqin, por a do të ndryshojë politika e Serbisë ndaj Kosovës? Nafta bie nga nivelet më të larta në gati gjashtë muaj: Brent zbret në 115.16 dollarë
Menu
Ukraina

Rusët godasin Zaporizhzhian: një i plagosur, shtëpi private dhe automjete të dëmtuara

· 1 min lexim
Pamje arkiv: ndërtesë banimi e shkatërruar nga bombardimet ruse në Zaporizhzhia (Foto: DSNS e Ukrainës, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Trupat ruse kanë goditur qytetin e Zaporizhzhias, ku, sipas të dhënave paraprake, është plagosur një person, ndërsa nuk raportohet për të vrarë, siç njofton Ukrinform.

Pamje arkiv nga Zaporizhzhia
Pamje arkiv nga Zaporizhzhia.

Këto të dhëna i bëri të ditura ushtruesi i detyrës së kreut të Administratës Ushtarake Rajonale të Zaporizhzhias, Mykhailo Semikin, në një njoftim në Telegram. Sipas tij, nga goditjet u dëmtuan shtëpi private, automjete dhe një objekt tregtar në qytet.

Në vendin e njërës prej goditjeve shpërtheu zjarr. Pasojat e sulmit po sqarohen ende, prandaj të dhënat e deritanishme mbeten paraprake dhe mund të përditësohen pas verifikimeve në terren.

Goditja ndaj qytetit vjen në një kohë kur rajoni i Zaporizhzhias po përballet me sulme të përditshme. Vetëm një ditë më parë, forcat ruse kishin kryer 832 goditje mbi 55 vendbanime të rajonit, ku ishin plagosur katër persona.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu