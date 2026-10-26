Rusët godasin Zaporizhzhian: një i plagosur, shtëpi private dhe automjete të dëmtuara
Trupat ruse kanë goditur qytetin e Zaporizhzhias, ku, sipas të dhënave paraprake, është plagosur një person, ndërsa nuk raportohet për të vrarë, siç njofton Ukrinform.
Këto të dhëna i bëri të ditura ushtruesi i detyrës së kreut të Administratës Ushtarake Rajonale të Zaporizhzhias, Mykhailo Semikin, në një njoftim në Telegram. Sipas tij, nga goditjet u dëmtuan shtëpi private, automjete dhe një objekt tregtar në qytet.
Në vendin e njërës prej goditjeve shpërtheu zjarr. Pasojat e sulmit po sqarohen ende, prandaj të dhënat e deritanishme mbeten paraprake dhe mund të përditësohen pas verifikimeve në terren.
Goditja ndaj qytetit vjen në një kohë kur rajoni i Zaporizhzhias po përballet me sulme të përditshme. Vetëm një ditë më parë, forcat ruse kishin kryer 832 goditje mbi 55 vendbanime të rajonit, ku ishin plagosur katër persona.
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