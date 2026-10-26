Huthi-t pretendojnë sulme me raketa balistike ndaj pozicioneve në Aden dhe Lahij
Zëdhënësi Yahya Saree tha se sulmet shënjestruan pozicione dhe depo armësh në zonën Salah al-Din të Adenit dhe në al-Wahat të Lahij-it, disa orë pas raketës së interceptuar drejt Riadit.
Grupi rebel Huthi ka pretenduar sulme të tjera me raketa balistike ndaj forcave kundërshtare dhe depove të armëve në Jemen, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj live të luftës.
Zëdhënësi ushtarak i grupit, Yahya Saree, tha në një deklaratë në X se sulmet shënjestruan pozicione në “zonën Salah al-Din të guvernatoratit të Adenit dhe zonën al-Wahat të guvernatoratit të Lahij-it”. Sipas deklaratës, në shënjestër ishin pozicionet e forcave kundërshtare dhe depot e tyre të armëve në të dyja zonat. Pretendimet e grupit nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur.
Pretendimi erdhi disa orë pasi Huthi-t lëshuan një raketë balistike drejt Riadit, kryeqytetit të Arabisë Saudite. Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite tha se projektili u interceptua dhe u shkatërrua, ndërsa më pas forcat e koalicionit goditën në kryeqytetin jemenas Sanaa, ku thanë se shkatërruan dy lëshues raketash balistike.
Adeni, qyteti port jugor ku vepron qeveria e njohur ndërkombëtarisht e Jemenit, ka qenë në shënjestër të përsëritur gjatë këtij muaji. Po sot, qeveria jemenase dënoi shënjestrimin nga ana e Huthi-ve të aeroportit ndërkombëtar të Adenit me raketa balistike — për të katërtën herë radhazi gjatë muajit tetor — duke theksuar se aeroporti funksiononte normalisht dhe se operacionet atje po zhvilloheshin si zakonisht.
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