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26 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Huthi-t pretendojnë sulme me raketa balistike ndaj pozicioneve në Aden dhe Lahij

Zëdhënësi Yahya Saree tha se sulmet shënjestruan pozicione dhe depo armësh në zonën Salah al-Din të Adenit dhe në al-Wahat të Lahij-it, disa orë pas raketës së interceptuar drejt Riadit.

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Luftëtar i lidhur me Huthitë qëllon me mitraloz të montuar në kamionçinë në Jemen. Foto: AFP / Al Jazeera

Grupi rebel Huthi ka pretenduar sulme të tjera me raketa balistike ndaj forcave kundërshtare dhe depove të armëve në Jemen, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj live të luftës.

Zëdhënësi ushtarak i grupit, Yahya Saree, tha në një deklaratë në X se sulmet shënjestruan pozicione në “zonën Salah al-Din të guvernatoratit të Adenit dhe zonën al-Wahat të guvernatoratit të Lahij-it”. Sipas deklaratës, në shënjestër ishin pozicionet e forcave kundërshtare dhe depot e tyre të armëve në të dyja zonat. Pretendimet e grupit nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur.

Pretendimi erdhi disa orë pasi Huthi-t lëshuan një raketë balistike drejt Riadit, kryeqytetit të Arabisë Saudite. Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite tha se projektili u interceptua dhe u shkatërrua, ndërsa më pas forcat e koalicionit goditën në kryeqytetin jemenas Sanaa, ku thanë se shkatërruan dy lëshues raketash balistike.

Adeni, qyteti port jugor ku vepron qeveria e njohur ndërkombëtarisht e Jemenit, ka qenë në shënjestër të përsëritur gjatë këtij muaji. Po sot, qeveria jemenase dënoi shënjestrimin nga ana e Huthi-ve të aeroportit ndërkombëtar të Adenit me raketa balistike — për të katërtën herë radhazi gjatë muajit tetor — duke theksuar se aeroporti funksiononte normalisht dhe se operacionet atje po zhvilloheshin si zakonisht.

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