I kërkuar për krim të dyfishtë në Greqi, në pranga shqiptari. Dyshohet për ngjarje të tjera, policia: Vrasës serial me
Një 43-vjecar shqiptar, i shumëkërkuar nga policia greke për një vrasje të kryer 6 vite më parë, ka rënë në pranga.
43-vjecari Nikolin Pali, i cili dyshohet se udhëtonte me dokumente identiteti të falsifikuara, u arrestua në Patisia, ndërsa policia po heton informacionet se ai po përgatiste një sulm të ri. Sipas burimeve policore, Pali është një vrasës me pagesë dhe vrasës serial dhe pjesëmarrja e tij në krimet midis vrasjes së dyfishtë dhe arrestimit të tij sot është duke u hetuar tashmë.
Ai ishte dënuar me dy burgime të përjetshme në mungesë dhe udhëtonte me dokumente identiteti të falsifikuara. Arrestimi i tij u bë pas një operacioni të koordinuar dhe bastisjes së policisë në apartament. Ai ishte i armatosur rëndë, por nuk pati kohë të përdorte as pistoletën që policia gjeti dhe as dy granatat e dorës.
Një nga rastet në të cilat ai është i përfshirë është vrasja e dyfishtë në tetor 2020, kur një 43-vjeçare ukrainase, ish-partnerja e autorit të krimit, dhe një farmacist 42-vjeçar, miku i saj, u gjetën të vdekur në zonën e Flambouros të Korinthit. Dy viktimat ishin goditur me një sëpatë.
Duke pasur një çelës rezervë, autori i krimit kishte hyrë në shtëpi, duke ngritur një kurtg ndaj çiftit, i cili më parë kishte pirë verë në oborr. 43-vjeçarja pësoi tre goditje në kokë, një klavikul të thyer dhe një goditje fatale në arterien karotide. 42-vjeçari mori dy goditje në kokë dhe një në zemër. Menjëherë pas kësaj, autori u hoqi telefonat celularë viktimave dhe u zhduk.
Autoritetet e kishin kërkuar atë për disa vite në Athinë, Mykonos si dhe në Shqipëri. Por çfarë bëri ai gjatë këtyre 6 viteve? Sipas informacioneve nga Policia greke, personi i arrestuar është shumë i rrezikshëm. Në shtëpinë ku u arrestua, ai jetonte me një grua tjetër, e cila gjithashtu u shpëtua, dhe ai largohej vetëm kur duhej të bënte ndonjë “punë” që kishte ndërmarrë. Policia greke beson se ai ishte një vrasës me pagesë. Autoritetet tashmë po shqyrtojnë vrasjet e fundit për të parë nëse ai është i lidhur me ndonjë prej tyre.
Krimi i dyfishtë që tronditi Lutrakin
Rasti u zbulua më 11 tetor 2020, kur Svetlana 43-vjeçare, e cila kishte marrë emrin grek Fotini, dhe farmacisti 42-vjeçar Ioannis Zonitsas u gjetën të vdekur në një shtëpi fshati në zonën Flambouro të Korinthit.
Dy viktimat ishin rrahur disa herë me sëpatë, me oficerët e policisë që fillimisht i përqendruan hetimet e tyre te ish-partneri i gruas, i cili dyshohet se nuk e kishte pranuar ndarjen e tyre.
Sipas raportit të publikuar në atë kohë nga mediat hreke, Svetlana kishte ardhur në Greqi nga Odessa në fund të viteve 1990. Më vonë ajo u vendos në Mykonos, ku u martua me një biznesmen dhe pati një vajzë. Pas ndarjes, ajo u kthye në Lutraki, duke kërkuar të bënte një fillim të ri në jetën e saj. Atje ajo takoi personin fatal të jetës së saj. Nikolini brutal, i cili, i verbuar nga pasioni dhe dashuria e pakontrollueshme, nuk e pranoi kurrë që ajo e refuzoi dhe nuk e donte më. “Ose unë ose askush…” kishte thënë autori i krimit dhe e kishte seriozisht.
Farmacisti dhe nata e fundit
43-vjeçarja jetonte vetëm në apartamentin e saj në rrugën Megalou Alexandrou në Lutraki. Ish-burri i saj mbeti në Mykonos, ndërsa vajza e saj studionte në Athinë. Javët e fundit kishin qenë veçanërisht intensive. Duke besuar se më në fund ishte çliruar nga ish-partneri i saj, ajo po përpiqej të qetësohej dhe të shihte se çfarë do të bënte në të ardhmen – kryesisht në një nivel personal.
Në fund të shtatorit, ajo u afrua me Ioannis Zonitsa, farmacistin simpatik që drejton një farmaci përballë shtëpisë së saj. Shkencëtari 42-vjeçar, me origjinë nga Liqenet e Argolis, la Marousin dhe studimet e tij në kryeqytet gjatë dekadës së krizës ekonomike dhe ndërmori hapat e tij të parë profesionalë në Lutraki. Atje, jeta e tij e përditshme përfshinte orë të gjata pune në farmaci, dalje me miqtë dhe udhëtime.
Ioannis dhe Fotini flasin çdo ditë, janë miq të ngushtë dhe vendosin të shkojnë në një udhëtim këtë fundjavë, i pari i tyre si çift. Në fund të fundit, askush nuk e dinte për lidhjen e tyre. Megjithatë, në minutën e fundit, ata ndryshojnë mendje dhe gruaja 43-vjeçare ukrainase e fton farmacistin në shtëpinë e saj verore. Ajo shkon në shtëpinë buzë detit më herët për të përgatitur darkën. Pak para se të errësohet, Ioannis mbërrin me makinën e tij.
Të dy hapin një shishe verë për të shijuar mbrëmjen e vjeshtës. Pak para orës 11, ata dalin nga tarraca dhe hyjnë në dhomën e ndenjes, ku kalojnë momente më intime.
Vrasësi shkoi në vilën e ish-të dashurës së tij për të folur. Ai donte ta detyronte atë të rilidhej, i pavetëdijshëm se 43-vjeçarja kishte marrë vendimet e saj prej kohësh dhe ia kishte njoftuar ato. Në heshtje dhe ndoshta duke pasur çelësa të dytë në duar që nga koha kur vizitoi shtëpinë me partneren e tij, ai hap derën e përparme dhe futet brenda.
Duke mbërritur në dhomën e gjumit, ai sheh Fotininë lakuriq me farmacistin. Në një çast, shqiptari 1.92 metra i gjatë kap një sëpatë dhe kthehet në dhomën e gjumit. Së pari ai e godet gruan dy herë në kokë dhe pastaj Ioannis.
Rivaliteti dhe zhdukja e të dyshuarit kryesor
Policia fillimisht e konsideroi rivalitetin romantik si motivin e vrasjes së dyfishtë. Ish-i dashuri i Svetlanës dyshohet se kishte treguar posesivitet të fortë ndaj saj, ndërsa, sipas informacioneve të asaj kohe, ai e kishte kërcënuar kur ajo vendosi t’i jepte fund lidhjes së tyre.
Pas krimit, autori dyshohet se mori makinën e gruas, një Toyota hibride, të cilës më pas ia vuri flakën, duke u përpjekur të fshihte gjurmët.
Hetimet ishin përqendruar në gjetjen e ish-partnerit të 43-vjeçarit, i cili më parë kishte qenë shqetësues për forcat e rendit. Sipas informacioneve të publikuara në vitin 2020, ai ishte arrestuar në vitin 2014 për grabitje dhe ishte liruar nga burgu në vitin 2017. Pas vrasjes, ai u zhduk, ndërsa policia po shqyrtonte madje edhe mundësinë që ai të ishte arratisur në Shqipëri.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.