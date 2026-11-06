Konfirmohet vdekja e një detari pas sulmit ndaj cisternës MT Velos në Gjir
Menaxheri grek Velos Tankers njoftoi të premten se detari që rezultonte i zhdukur pas shpërthimit në cisternën e produkteve të naftës MT Velos u gjet i plagosur për vdekje. Anija u godit të enjten ndërsa lundronte pa ngarkesë drejt Bahreinit.
Një detar është vrarë në shpërthimin që besohet se u shkaktua nga një sulm me raketë ndaj cisternës së produkteve të naftës MT Velos në Gjir të enjten, njoftoi të premten menaxheri i anijes, siç njofton Reuters.
Kompania greke e menaxhimit Velos Tankers tha në një deklaratë se anija po lundronte pa ngarkesë drejt Bahreinit kur u godit. Kompania shprehu keqardhje të thellë për vdekjen e njërit prej detarëve të saj, i cili u gjet i plagosur për vdekje në bord, pasi fillimisht ishte raportuar i zhdukur pas shpërthimit.
Sipas raportimit të Al Jazeera, cisterna besohet se u godit nga dy projektilë të paidentifikuar rreth 50 milje detare (92.6 kilometra) në veri të Madinat ash Shamal, në Katar. Incidenti ishte raportuar më herët me gjendjen e ekuipazhit ende të paqartë; njoftimi i së premtes e konfirmon për herë të parë viktimën nga vetë menaxheri i anijes.
Deri tani autorët e sulmit nuk janë identifikuar zyrtarisht dhe asnjë palë nuk e ka marrë përgjegjësinë për të.
Sulmi vjen në një periudhë sulmesh të përsëritura ndaj anijeve tregtare në Gjir dhe në Ngushticën e Hormuzit gjatë luftës SHBA–Iran, të cilat e kanë mbajtur të lartë rrezikun për lundrimin dhe për furnizimet me energji në rajon.
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