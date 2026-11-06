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06 Nën 2026
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Sporti

Kosova, Foda publikon listën e futbollistëve për ndeshjet kundër Izraelit dhe Irlandës

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Trajneri i përfaqësueses së Kosovës, Franco Foda ka publikuar listën e futbollistëve të ftuar për dy ndeshjet e fundit të këtij edicioni në Ligën e Kombeve. Dardanët, më 14 nëntor do të luajnë në stadiumin “Fadil Vokrri” kundër Izraelit, kurse më 17 nëntor do të përballen me Irlandën, në Dublin.

Në listën e Fodës janë tri prurje të reja: Lindrit Kamberi, Bleon Kurtulus dhe Enis Rexhepi.

Dardanët do të grumbullohen, të hënën, në hotel ‘Emerald’, derisa stërvitjen e parë do ta zhvillojnë në të njëjtën ditë, në orën 17:45 në Hajvali. Paraprakisht, në orën 12:00, përzgjedhësi Franco Foda do të mbajë konferencë për media.

Pas katër ndeshjeve të zhvilluara në Grupin 3 të Ligës B, Kosova zë vendin e dytë me pesë pikë, sa ka edhe Irlanda në vendin e tretë. Izraeli është i fundit, me dy pikë, derisa Austria është lidere e grupit me 8 pikë.

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