Ndalohet drejtori i burgut Zabela në Pozharevc, dyshohet për mito lidhur me votimin
Rodoljub Rončević u ndalua deri në 48 orë me urdhër të Prokurorisë së Lartë Publike në Kralevë, nën dyshimin për dhënie mita në lidhje me votimin dhe shpërdorim të detyrës zyrtare.
Drejtori i Institucionit Korrektues Zabela në Pozharevc, Rodoljub Rončević, është ndaluar sot me urdhër të Prokurorisë së Lartë Publike në Kralevë, përkatësisht Departamentit Special për Luftimin e Korrupsionit, siç njofton portali Nasportal duke cituar gazetën Danas. Atij i është caktuar ndalimi deri në 48 orë, nën dyshimin se ka kryer veprat penale të dhënies së mita në lidhje me votimin dhe të shpërdorimit të detyrës zyrtare.
Sipas njoftimit të prokurorisë, të cilin e përcjell Newsmax Balkans, i dyshuari R. R. do të dërgohet në prokurori për t’u marrë në pyetje, ndërsa ndalimi u krye nga punonjës policie të Shërbimit për Luftimin e Korrupsionit, Departamenti në Kragujevc. Ndalimit i parapriu kontrolli i ambienteve të burgut Zabela, gjatë të cilit, sipas raportimeve mediatike, u gjetën dhe u sekuestruan sende që dyshohet se rrjedhin nga vepra penale.
Hetimi nisi pasi Komisioni i Prokurorisë Supreme Publike për kontrollin e punës së prokurorive, duke vepruar pas denoncimeve për parregullsi të mundshme në ditën e zgjedhjeve në Zabela, urdhëroi Prokurorinë e Lartë Publike në Kralevë të shqyrtonte pretendimet. Sipas shkrimit të mëparshëm të gazetës Danas, disa ditë para zgjedhjeve në Zabela mbërriti një kamion me më shumë se 22.000 bokse cigaresh, të sekuestruara më parë në Serbi dhe me origjinë nga Kosova; burime të gazetës pretendojnë se cigaret dyshohet se janë përdorur për të joshur të burgosurit, të cilëve u ofroheshin një ose dy bokse në këmbim të votës për Partinë Përparimtare Serbe (SNS).
Gazeta Danas njofton gjithashtu se në Zabela në ditën e zgjedhjeve dyshohet se ishte organizuar një qendër thirrjesh e SNS-së, ku thuhet se morën pjesë disa roje burgu dhe punonjëse të institucionit. Në ndërkohë, avokati i Beogradit Ivan Ninić ka dorëzuar kallëzim penal në Prokurorinë për Krim të Organizuar kundër ministrit të Drejtësisë Nenad Vujić, drejtorit të Administratës për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale Mile Jandrić dhe një numri punonjësish të institucioneve korrektuese, për dyshime për mbledhje të organizuar të votave për SNS-në në burgjet në mbarë vendin; kallëzimi përfshin gjithsej 63 persona.
Organet kompetente pritet të përcaktojnë të gjitha rrethanat e rastit dhe përgjegjësinë e personave të përfshirë në hetim dhe në kallëzimet penale. Pretendimet për kryerjen e veprave penale për momentin janë dyshime, të cilat duhet të provohen në procedurën përkatëse.
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