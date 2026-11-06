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Serbia

RIK ndan mandatet e Kuvendit të ri të Serbisë: 140 për Listën Studentore, 103 për Serbinë e Bashkuar

Komisioni Republikan i Zgjedhjeve miratoi vendimin për ndarjen e mandateve deputetëve të përbërjes së re; Koalicioni Shqiptar merr dy mandate, ndërsa Kuvendi i ri duhet të konstituohet brenda 30 ditësh nga shpallja e rezultateve përfundimtare.

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Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK) — foto: Tanjug

Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK) miratoi sot vendimin për ndarjen e mandateve deputetëve të përbërjes së re të Kuvendit të Serbisë, të zgjedhur në zgjedhjet e parakohshme të 25 tetorit, siç njofton Studio B. Sipas rezultateve përfundimtare, Listës Studentore – Studentët Fitojnë iu ndanë mandatet për 140 kandidatë për deputetë, ndërsa listës ‘Aleksandar Vuçiç – Serbia e Bashkuar’ iu ndanë 103 mandate.

Në parlament do të hyjnë edhe shtatë deputetë të listave të pakicave, siç njofton Newsmax Balkans. Lista ‘Aleanca e Hungarezëve të Vojvodinës – dr Balint Pastor’ dhe lista ‘Koalicioni Shqiptar’ fituan nga dy mandate, ndërsa nga një deputet do të kenë listat ‘Rasim Ljajiç – Ljudski (SDP – CDP)’, ‘SDA e Sanxhakut – Ruajtësit e Sanxhakut’ dhe ‘Usame Zukorliç (SPP) – Lëvizja për Bashkim’, e cila mandatin e fitoi pas votimit të përsëritur në 53 vendvotime.

Kandidatëve, RIK-u do t’u lëshojë certifikatën e deputetit. Pa mandate mbetën të gjitha listat e tjera, nga gjithsej 18 lista sa morën pjesë në zgjedhje.

Siç është njoftuar, RIK-u së shpejti do të mbajë mbledhje për përcaktimin e raportit mbi zgjedhjet e zhvilluara. Kuvendi i ri duhet të konstituohet brenda 30 ditësh nga shpallja e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve.

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