Ishin kthyer në tmerrin e lagjes aziatike, dënohen 4 “skifterët” shqiptarë në Londër, bashkëpunonin edhe me një angl
Katër shqiptarë janë dënuar me burg në Angli pasi detektivët e Policisë Metropolitane përdorën të dhënat në kartat e tyre të udhëtimeve urbane për të bërë lidhjen mes tyre me një seri vjedhjesh në disa banesa në Londër, gjatë të cilave u vodhën sende me vlerë mbi 8,000 paund.
Çlirim Ferizi, 26 vjeç, banues në Tookey Close, Harrow, u dënua me dy vjet burg në Gjykatën Mbretërore të Isleworth të enjten, më 20 gusht.
Bashkëpunëtori i tij, Oresti Saliaj, 40 vjeç, banues në Wembley Park Drive, Brent, ishte dënuar më parë me tre vjet e gjashtë muaj burg, të mërkurën, më 22 prill, në të njëjtën gjykatë.
Sipas Policisë Metropolitane, të cilës i referohet Top Channel, detektivët nisën hetimet pas një vjedhjeje në një banesë në Ruislip, në muajin shkurt. Përmes shqyrtimit të gjerë të pamjeve të kamerave të sigurisë (CCTV), provave forenzike dhe analizimit të të dhënave të telefonave celularë dhe kartave Oyster të udhëtimit, efektivët arritën t’i lidhnin dy personat me disa vjedhje të tjera.
Hetimet zbuluan se ata kishin shënjestruar qëllimisht banesat e familjeve nga komuniteti i Azisë Jugore, duke besuar se aty do të gjenin bizhuteri dhe sende të tjera me vlerë të lartë.
Ndër sendet e vjedhura nga dy personat ishin një orë Rolex me vlerë 7,000 paund, një palë vathë floriri me vlerë 1,500 paund dhe një unazë antike me vlerë 1,200 paund, informon TCH.
Deklarata e policisë
Rreshteri i Detektivëve Ross Smith, i cili drejtoi hetimin e Policisë Metropolitane, tha:
“Këta kriminelë shënjestruan qëllimisht familjet brenda banesave të tyre, duke u shkaktuar viktimave shqetësim emocional dhe frikë. Ky hetim bashkoi një sërë provash, përfshirë të dhënat e kartave Oyster, të cilat forcuan çështjen dhe ndihmuan në krijimin e një tabloje të qartë provuese, duke i vendosur të dy autorët në vendngjarjen e secilës vjedhje. Ne e dimë se vjedhjet në banesa kanë një ndikim afatgjatë te viktimat dhe jemi të përkushtuar që të ndjekim autorët dhe t’i çojmë ata përpara drejtësisë. Qasja jonë po jep rezultate, pasi vjedhjet në banesa kanë rënë me 6% në të gjithë Londrën gjatë vitit të fundit, duke dëshmuar ndikimin e shtimit të patrullimeve dhe masave të synuara policore.”
Hetimi
Të premten, më 30 janar, Saliaj dhe një person i panjohur hynë me forcë në një banesë në Oakleigh Park North, në zonën e Barnet, nga ku vodhën një orë Rolex me vlerë 7,000 paund, si dhe bizhuteri dhe çanta të tjera me vlerë.
Detektivët mbërritën në vendngjarje së bashku me specialistët e forenzikës për të mbledhur pamjet e kamerave të sigurisë, prova të ADN-së dhe deklarata të dëshmitarëve, duke nisur kështu hetimet.
Shqyrtimi i mëtejshëm i pamjeve të kamerave të sigurisë tregoi se dy personat kishin vëzhguar banesën disa orë përpara vjedhjes, me qëllim identifikimin e pronares së banesës dhe monitorimin e lëvizjeve të saj.
Më 27 shkurt, Ferizi dhe Saliaj hynë me forcë në një tjetër banesë në Shenley Avenue, në Ruislip, nga ku vodhën disa sende me vlerë.
Detektivët analizuan me kujdes pamjet filmike për të gjurmuar lëvizjet e dy personave përpara, gjatë dhe pas vjedhjeve. Pamjet treguan se ata mbërritën në stacionin e Ruislip dhe më pas hipën në një autobus në drejtim të banesës së viktimës.
Kamerat e sigurisë i filmuan teksa hynin me forcë në banesë dhe largoheshin pak më vonë me një çantë të mbushur me sende me vlerë. Më pas, dy personat u filmuan duke hipur në një autobus në drejtim të stacionit të metrosë Ruislip, ku Ferizi rimbushi kartën e tij Oyster përpara se ta përdorte për të hyrë në stacion.
Të nesërmen, të dy personat hynë me forcë në një banesë në Marsh Road, në Harrow, megjithëse këtë herë nuk vodhën asgjë.
Kamerat e sigurisë i filmuan brenda banesës, duke kontrolluar dhe kërkuar në çdo dhomë, përpara se të largoheshin.
Detektivët mbërritën në adresë, mblodhën prova të ADN-së dhe shqyrtuan pamje të tjera filmike.
Pas analizimit të pamjeve, detektivët konstatuan se të dy personat kishin fshehur identitetin duke mbajtur maska në fytyrë gjatë kohës që ndodheshin brenda banesës së viktimës, duke e bërë të vështirë identifikimin e tyre vizual.
Për këtë arsye, efektivët u përqendruan në pista të tjera hetimore, duke analizuar historikun e udhëtimeve të dy personave për të forcuar provat dhe për t’i lidhur ata me secilën vjedhje.
Pas gjurmimit të lëvizjeve të tyre, pamjet treguan se të dy personat kishin mbërritur në stacionin e metrosë Pinner dhe më pas kishin udhëtuar me autobus drejt banesës së dytë.
Pas kryerjes së vjedhjes, Ferizi dhe Saliaj përdorën transportin publik për t’u kthyer në drejtim të stacionit të metrosë Pinner dhe për t’u larguar nga zona.
Efektivët arrestuan Ferizin dhe Saliajn të hënën, më 23 mars, për veprat penale të vjedhjes në banesa. Ferizi u arrestua gjithashtu edhe për posedim të lëndëve narkotike.
Pas arrestimit, policia kreu kontrolle dhe u gjeti të dyve kartat Oyster.
Analizimi i kartave të udhëtimit siguroi një regjistër dixhital me oraret e sakta të lëvizjeve të dy personave gjatë dhe pas secilës vjedhje, duke përforcuar gjithashtu provat e siguruara nga kamerat e sigurisë.
Analizimi i mëtejshëm i kartës bankare të Ferizit tregoi se ai e kishte përdorur atë për të rimbushur kartën Oyster në stacionin e Ruislip, duke siguruar prova të tjera se të dy autorët ndodheshin në zonë në momentin e vjedhjes.
Të dy janë dënuar me një total prej pesë vjetësh e gjashtë muajsh burgim.
Hetime të mëparshme
Mes personave të tjerë të arrestuar janë edhe Hetaj Dionis, 35 vjeç, pa adresë banimi, dhe Arben Cuka, 31 vjeç, banues në Larch Avenue, Ealing.
Të dy personat kryen një seri vjedhjesh të ndërlidhura në zonën e Hayes, duke shënjestruar banesat e familjeve nga komuniteti i Azisë Jugore, gjatë një periudhe tetëditore.
Detektivët arritën t’i lidhnin ata me veprat penale përmes pamjeve të kamerave të ziles së derës, kamerave të sigurisë, të dhënave telefonike dhe regjistrave të udhëtimeve.
Të hënën, më 19 janar, efektivët morën një njoftim për një vjedhje në tentativë në një banesë në Ealing.
Policët mbërritën brenda pak minutash dhe gjetën Dionisin në çatinë e banesës, teksa përpiqej t’i shpëtonte arrestimit.
Me ndihmën e Njësisë së Qenve të Policisë Metropolitane, ai u kap dhe iu gjet një levë hekuri, si dhe sende të vjedhura nga banesa.
Cuka u lokalizua më vonë dhe u arrestua më 4 mars.
Të dy personat u dënuan me një total prej pesë vjetësh burgim në Gjykatën Mbretërore të Isleworth, më 23 prill.
Në një hetim të veçantë të Njësisë Speciale të Policisë për Luftën kundër Krimit të Organizuar (Flying Squad), Patrick Doherty, 24 vjeç, banues në Ferry Lane, Haringey, u identifikua si anëtar i një grupi të organizuar kriminal që kishte shënjestruar banesat e familjeve nga komuniteti i Azisë Jugore në të gjithë Londrën dhe qarqet përreth, përgjatë disa muajve.
Efektivët e Flying Squad analizuan deklaratat e dëshmitarëve, pamjet e kamerave të sigurisë dhe të dhënat e sistemit automatik të njohjes së targave (ANPR), të cilat e lidhën Dohertyn me secilën adresë në momentin e kryerjes së vjedhjeve.
Pas një operacioni survejimi, efektivët arrestuan grupin vetëm pak minuta pasi anëtarët e tij kishin hyrë me forcë në një banesë në jugperëndim të Londrës.
Efektivët arrestuan Dohertyn, më 16 tetor 2025, dhe e akuzuan për disa vepra penale të vjedhjes në banesa.
Më vonë, ai u dënua me tre vjet e nëntë muaj burgim në Gjykatën Mbretërore të Kingston, më 22 qershor.
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