Ministria e Brendshme nxjerr në konsultim publik planin e ri për Menaxhimin e Integruar të Kufirit!
Ministria e Punëve të Brendshme ka nisur zyrtarisht procesin e konsultimit publik për Planin e Veprimit 2026-2027, një dokument thelbësor që pason zbatimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Menaxhimit të Integruar të Kufirit 2021-2027. Qytetarët, shoqëria civile dhe ekspertët ftohen të japin komentet e tyre mbi efektet e mundshme dhe rritjen e zbatueshmërisë së këtij plani në praktikë.
Sipas relacionit shpjegues të Ministrisë, vizioni i qeverisë shqiptare mbetet “sigurimi i një qarkullimi të sigurt të shtetasve dhe mallrave nëpërmjet kufirit shtetëror dhe marrja e masave të nevojshme për të parandaluar dhe goditur të gjitha format e krimit ndërkufitar dhe të migrimit të parregullt”.
Tre shtyllat e planit dhe kushtet e integrimit në BE
Projektakti vjen si përgjigje e drejtpërdrejtë ndaj detyrimeve për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, posaçërisht për përmbylljen me sukses të negociatave për Kapitullin 24 (Drejtësia, Liria dhe Siguria), i cili e konsideron menaxhimin e kufirit si një “çështje thelbësore”.
Për të jetësuar këtë vizion, qeveria ka ndërtuar Planin e Veprimit mbi tre qëllime kryesore politike:
Mbrojtja e sigurisë së brendshme dhe “menaxhimi i flukseve migratore, me qëllim parandalimin e migracionit të parregullt”.
“Lehtësimi i qarkullimit legal të shtetasve dhe mallrave”.
Trajtimi i çdo individi me dinjitet, duke përfshirë “mundësimin e qasjes në mbrojtjen ndërkombëtare të atyre që kanë nevojë”.
Për të arritur këto objektiva, dokumenti parashikon ndërhyrje konkrete si përmirësimi i Sistemit për mbikëqyrjen e hapësirës detare, instalimi i radarëve, ngritja e Qendrës Kombëtare të Koordinimit, si dhe zhvillimi i operacioneve të përbashkëta me Agjencinë Evropiane të Rojës Kufitare (FRONTEX).
Buxheti prej 32.4 milionë euro
Një element i rëndësishëm i relacionit është parashikimi dhe mbulimi i plotë i kostove financiare. Sipas Ministrisë, kostoja totale për zbatimin e këtij Plani Veprimi përgjatë dy viteve (2026-2027) vlerësohet në mbi 3.1 miliardë lekë, ose rreth 32.4 milionë euro. Pjesa më e madhe e buxhetit (73%) do të shkojë për shpenzime korente, ndërsa 27% për investime kapitale në mjete, sisteme dhe radarë.
Dokumenti garanton se ky plan nuk paraqet probleme me burimet e financimit. Sipas vlerësimit të Ministrisë së Financave, projekti nuk lë “hendek financiar”, pasi shpenzimet janë të mbuluara tërësisht nga dy burime të sigurta: “Programi Buxhetor Afatmesëm 2026-2028: 2,353,017,100 lekë, që përbën 75.3% të kostos totale” dhe “financimi i huaj, nga Bashkimi Evropian dhe partnerë të tjerë ndërkombëtarë që përbën 24.7% të kostos totale”.
Afatet dhe mënyra e pjesëmarrjes
Përfaqësuesit e interesuar të publikut dhe grupet e interesit kanë në dispozicion “20 ditë pune, nga data 3 nëntor 2026 deri më 30 nëntor 2026” për të dërguar kontributet e tyre.
Komentet mund të përcillen elektronikisht përmes platformës së Regjistrit Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet Publike (RENJK), ose përmes postës elektronike drejtuar koordinatores përkatëse në Ministrinë e Punëve të Brendshme.
Sipas institucionit, të gjitha sugjerimet do të shqyrtohen dhe “Ministria e Punëve të Brendshme do të përmbledhë të gjitha sugjerimet dhe komentet dhe do të japë sqarime për mënyrën se si ato janë reflektuar, edhe në rast se mendimet nuk reflektohen”.
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