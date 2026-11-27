KEDE: mbyllje simbolike e bashkive në Greqi më 15 dhjetor, kërkohet plotësimi i kërkesave
Bordi i Unionit Qendror të Bashkive të Greqisë (KEDE) vendosi njëzëri mbylljen simbolike të bashkive të martën, më 15 dhjetor, siç njofton gazeta greke Efsyn, duke kërkuar plotësimin e kërkesave të vetëqeverisjes vendore përpara votimit të buxhetit shtetëror të vitit 2027.
Organi përfaqësues i të zgjedhurve vendorë kërkon për bashkitë rritje të financimit shtetëror, zbatim të një tarife të veçantë të energjisë elektrike, punësime personeli, si dhe mbështetje teknike dhe ekonomike për bashkitë e vogla malore dhe ishullore.
Vendimi merret në prag të miratimit të buxhetit, me KEDE-n që e paraqet mbylljen e 15 dhjetorit si mjet presioni për plotësimin e kërkesave të bashkive.
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