SHBA mund Haitin 2-0 dhe shkon në gjysmëfinalet e Ligës së Kombeve, Pulisic shënon me roveshatë në lamtumirën e Pochettinos
Kombëtarja e SHBA-së mundi Haitin 2-0 të martën në mbrëmje (17 nëntor) në TQL Stadium në Cincinnati, në ndeshjen e kthimit të çerekfinaleve të Ligës së Kombeve të Concacaf-it, dhe u kualifikua në gjysmëfinale me rezultatin e përgjithshëm 8-0, pas fitores 6-0 në ndeshjen e parë më 14 nëntor në Miami. Sipas raportit të ndeshjes në MLSSoccer.com, kjo ishte ndeshja e fundit e Mauricio Pochettinos në krye të SHBA-së, para kalimit të tij te Manchester United.
Christian Pulisic hapi rezultatin në minutën e 25-të me një roveshatë spektakolare: pas krosimit të Weston McKennie-t nga vija fundore, Pulisic e goditi topin me roveshatë dhe ai u përplas në shtyllën e largët e hyri në rrjetë, siç përshkruan USA TODAY. Ishte goli i tretë i Pulisic në dy ndeshjet kundër Haitit në këtë dritare.
Në minutën e 43-të, Julian Hall dyfishoi: McKennie e gjeti me një pasim pas shpinës së mbrojtjes, 18-vjeçari e zbriti topin me këmbë e gjoks dhe e dërgoi përtej portierit Alexandre Pierre. MLSSoccer.com thekson se Hall, sulmues i rritur në akademinë e Red Bull New York në MLS, ka tani pesë gola në gjashtë paraqitjet e para me kombëtaren.
SHBA e menaxhoi rezultatin në pjesën e dytë. Debutuan Reed Baker-Whiting i Nashville SC dhe Santi Castañeda; Sebastian Berhalter mori karton të verdhë dhe do të mungojë në gjysmëfinale për shkak pezullimi. Formacioni ishte i pandryshuar nga ndeshja e parë: Kochen; Robinson, Trusty, Richards, Freeman; Berhalter, Adams, Tillman; Pulisic, Hall, McKennie.
Me këtë fitore SHBA siguroi gjysmëfinalet e Ligës së Kombeve dhe kualifikimin për Kupën e Artë 2027. Finalet e Ligës së Kombeve luhen më 25–28 mars 2027 në SoFi Stadium në Inglewood, Kaliforni; Kanadaja dhe Panamaja janë kualifikuar tashmë, ndërsa vendi i fundit vendosej nga Meksikë–Xhamajka. Pochettino e mbyll mandatin me gjashtë fitore radhazi. Ndeshja e radhës e SHBA-së, sipas MLSSoccer.com, është miqësorja më 13 dhjetor kundër Xhamajkës.
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